【東京奧運】香港競步「一姐」程小雅下午3時半登場　出戰女子20公里競走賽【不斷更新】

▲ 港隊今屆東京奧運派出46名運動員參賽，屬有史以來最多。

東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。

港隊奧運代表焦點運動員，即看：

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田徑

日期 時間 比賽項目 港隊代表 8月6日（五） 15:30 女子20公里競走決賽 程小雅

單車（公路、場地）

日期 時間 比賽項目 港隊代表 8月6日（五） 14:30 女子爭先賽資格賽、64強及復活賽、32強及復活賽 李慧詩、李海恩 女子麥迪遜賽 逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選2） 8月7日（六） 未定 女子爭先賽16強至半準決賽 李慧詩、李海恩 8月8日（日） 未定 女子全能賽 逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選1） 女子爭先賽準決賽至決賽 李慧詩、李海恩

高爾夫球

日期 時間 比賽項目 港隊代表 8月6日（五） 06:30 女子組第三輪 陳芷澄 8月7日（六） 06:30 女子組第四輪 陳芷澄

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責任編輯：TOPick港聞組