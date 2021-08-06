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【東京奧運】香港競步「一姐」程小雅下午3時半登場　出戰女子20公里競走賽【不斷更新】

社會 15:15 2021/08/06

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熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

港隊今屆東京奧運派出46名運動員參賽，屬有史以來最多。

東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。

港隊奧運代表焦點運動員，即看：

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    +11

田徑

日期 時間 比賽項目 港隊代表
8月6日（五） 15:30 女子20公里競走決賽 程小雅

單車（公路、場地）

日期 時間 比賽項目 港隊代表
8月6日（五） 14:30 女子爭先賽資格賽、64強及復活賽、32強及復活賽 李慧詩、李海恩
女子麥迪遜賽 逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選2）
8月7日（六） 未定 女子爭先賽16強至半準決賽 李慧詩、李海恩
8月8日（日） 未定 女子全能賽 逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選1）
女子爭先賽準決賽至決賽 李慧詩、李海恩

高爾夫球

日期 時間 比賽項目 港隊代表
8月6日（五） 06:30 女子組第三輪 陳芷澄
8月7日（六） 06:30 女子組第四輪 陳芷澄

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：TOPick港聞組

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