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陳柏宇帶粉絲參觀千呎新居　Jason生日獲囡囡Abi獻吻

娛樂 11:00 2021/07/22

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陳柏宇早前現身JOOX吹水台慶生。

繼早前教主盧瀚霆（Anson Lo）生日現身JOOX吹水台會見粉絲，陳柏宇（Jason）早前在7月20日生日時亦有到JOOX吹水台，接受一眾粉絲們的祝福，期間更大方向粉絲們展示自己新居佈置及分享育兒之道，女兒（Abi）更即場送上birthday kiss，十分溫馨。

Jason與更應觀眾要求首度帶一眾Fans參觀新居，帶大家遊走各個房間。雖然新居仍未完成佈置，但Jason亦跟粉絲分享了一些有關新居設計方面的想法。

參觀新居。

當中最令人感到意外就是原來他不喜歡睡在主人房。他解釋自己因為不喜歡睡在廁所旁邊，亦不喜歡另一半在他睡覺時上廁所，因此選擇另一間細房用來睡覺。且很多東西都放在主人房，如收拾出門時便會很容易吵醒對方，非常體貼。

除展示新居佈置，Jason亦在與Abi大曬恩愛，女兒全程表現得非常活潑，完全不怕鏡頭。問到Jason有何育兒之道，他就指為人父母最重要是有耐性和要時刻關注自己的小朋友。

女兒獻吻。

在JOOX吹水台被問到Jason如何慶祝生日，他分享當晚生日晚餐會吃老婆煮的愛心牛扒。粉絲問Jason是否記得幾年前生日收到的一個super big box，Jason說自己一直有保存裏面的照片。直播最後觀眾一同合唱生日歌祝賀Jason生日快樂作結。

撰文 : TOPick柴犬出動

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