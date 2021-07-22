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【夏日炎熱】熱帶氣旋煙花氣流致氣溫達34度　酷熱天氣持續至周日

社會 16:00 2021/07/22

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熱帶氣旋煙花氣流致氣溫達34度，酷熱天氣持續至周日。(資料圖片)

酷熱天氣警告已發出，天文台今（22日）表示，受熱帶氣旋煙花的外圍下沉氣流影響，本港天氣酷熱，日間最高氣溫34度，未來兩三日天氣仍然酷熱及有煙霞，但亦有幾陣驟雨。而熱帶氣旋查帕卡會在今明兩日橫過廣西沿岸並減弱，預料一股西南氣流會在下周為華南沿岸帶來驟雨。

科學主任楊威龍指出，熱帶氣旋煙花會在明日靠近台灣，隨後移向中國東部沿岸，驟雨正影響廣東西部沿岸。此外，熱帶氣旋煙花的外圍下沉氣流正影響廣東東部，並逐漸向西伸展。

本港下午3時分區氣溫。(天文台提供)

在正午12時，颱風煙花集結在台北之東南偏東約470公里，預料向西北緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強。 同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在湛江之西北約200公里，預料向西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣西沿岸地區，並逐漸減弱。

未來9天天氣預測。(天文台提供)

本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午酷熱，吹微風。展望未來兩三日天氣酷熱及有煙霞，亦有幾陣驟雨。

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記者：陳麗娜

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