【打針獎賞】中國人壽推大抽獎 得獎者可獲保險計劃首3年免費保障及保費現金券
社會 16:00 2021/07/22
為鼓勵市民接種疫苗，各大機構推出不同疫苗獎賞及優惠刺激市民接種疫苗。中國人壽保險（海外）推出「新冠疫苗接種雙重賞」，凡已接種首劑新冠疫苗即可免費登記參加「雙重賞」。
中國人壽保險指，凡成功登記者可率先享有第一重賞，人人有賞; 並可自動參加第二重賞「抽獎」，有機會贏取「國壽海外」尊尚醫療保險計劃首3年免費保障或保費現金券。合資格參加者可於今年7月19日上午9時正至2021年9月30日下午11時59分，透過網站及「中國人壽海外」應用程式登記「雙重賞」。
即看雙重賞詳情：
第一重賞:
「醫加醫療福利會員計劃」之「醫加計劃」一年免費會籍 (價值199港元)，名額不限。「醫加」為一站式醫療福利會員計劃，提供各種醫療服務優惠。
第二重賞：
- 大獎：「國壽海外」尊尚醫療保險計劃首3年免費保障(名額3名)。每名得獎者可享有之每年最高賠償限額高達1千萬港元
- 二獎：保費現金券5,000港元 (名額10名)
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記者：曾卓鋒