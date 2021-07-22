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【打針獎賞】中國人壽推大抽獎　得獎者可獲保險計劃首3年免費保障及保費現金券

社會 16:00 2021/07/22

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熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

中國人壽保險（海外）推出「新冠疫苗接種雙重賞」。

為鼓勵市民接種疫苗，各大機構推出不同疫苗獎賞及優惠刺激市民接種疫苗。中國人壽保險（海外）推出「新冠疫苗接種雙重賞」，凡已接種首劑新冠疫苗即可免費登記參加「雙重賞」。

中國人壽保險指，凡成功登記者可率先享有第一重賞，人人有賞; 並可自動參加第二重賞「抽獎」，有機會贏取「國壽海外」尊尚醫療保險計劃首3年免費保障或保費現金券。合資格參加者可於今年7月19日上午9時正至2021年9月30日下午11時59分，透過網站及「中國人壽海外」應用程式登記「雙重賞」。

即看雙重賞詳情：

第一重賞:

「醫加醫療福利會員計劃」之「醫加計劃」一年免費會籍 (價值199港元)，名額不限。「醫加」為一站式醫療福利會員計劃，提供各種醫療服務優惠。

第二重賞：

  • 大獎：「國壽海外」尊尚醫療保險計劃首3年免費保障(名額3名)。每名得獎者可享有之每年最高賠償限額高達1千萬港元
  • 二獎：保費現金券5,000港元 (名額10名)

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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