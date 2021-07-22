【國安法】國安處拘5人涉出版兒童刊物煽動仇恨　指刊物涉美化暴行煽動兒童對政府及司法制度仇恨

▲ 警方國安處高級警司李桂華表示，言語治療師總工會出版的三份兒童刊物涉美化暴行煽動兒童對政府及司法制度仇恨。（曾秋文攝）

警方國安處今日早上（22日）在全港多區拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，涉嫌串謀發布煽動刊物，違反《刑事罪行條例》第10條。警方指，被捕人士為涉事工會為言語治療師總工會，5名成員被捕，涉及3本兒童刊物。警方在其被捕人士住所、工作地點及會址，共搜獲550本相關兒童刊物、大量傳單及電話，同時凍結涉案工會約16萬元資產。警方未來將會繼續調查及拘捕行動。

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【國安法】國安處拘5人涉串謀發布煽動刊物 據悉被捕人為言語治療師總工會成員。詳情即看：【下一頁】

警方國安處高級警司李桂華表示，被捕人士為言語治療師總工會，涉嫌於去年年中至今年串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起公眾特別是年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。他又指，上述工會在去年11月成立，警方在其網站留意到，涉事工會曾提到「擺脫香港內政的魔爪」、「一息尚存，抗爭到底」等。

他又提到，工會曾於2020年至今出版三本刊物，其中在《羊村守衛者》在去年6月出版，以反修例事件作為背景，當中包括事序表及所謂羊村守衛者的故事，亦有提及「狼佔領成條村，食哂入邊啲羊」，而當中「狼」影射政府或內地人，「羊」影射本地人。就《羊村十二勇士》方面，李桂華指書藉以12逃犯為背景，內容涉及12隻「羊」會被「狼」所殺害，借機影射本地司法制度及引起對司法制度的憎恨。而就《羊村清道夫》方面，羊村的洞喻意關口，藉此引起仇恨。

李桂華續指，工會於本年6月20日在一間書局舉行「親子讀書會」，會上有工會人員及數十名家長子女，一起閱讀涉事刑物及散播仇恨。

李桂華強調，涉事刊物將小朋友不會明白的政治議題以漫畫簡單化及美化暴徒的罪行、合理化醫護罷工等行為，借此荼毒兒童，更引起對司法制度的憎恨及煽惑暴力及不守法。他亦強調，言語治療師作為專業，在整個教育及醫療體系有重要地位，惟他們利用其專業身份及信賴灌輸反政府的主張，令人髮止。

被問到相關的比喻為個人判斷還是引述，李桂華重申不是個人判斷，反指「本書有哂」、「十二勇士有哂名」，更字字鏗鏘指「一定係」。他又提到，已尋求法律意見，相關意見與警方一致。他又指，警方尊重「公民權利及政治權利國際公約」及言論自由，但重申涉及法例有其限制。

被問到印刷或收藏是否涉及罪行，李桂華回應指，印刷方是否構成罪行，須考慮到對方是否在知情情況下進行。他亦呼籲，管有涉事刊物的人士應盡快棄置，「比小朋友睇到都唔係咁好」，又呼籲商店不應再派發，如市民不懂處理可聯絡警方，警方可進行處理。

李桂華亦表示，今次拘捕並非法律的陷阱，強調重申警方需要執法，以及作出的行為絕對不能有煽動政府仇恨的意圖。他又表示，縱使第三本《羊村清道夫》沒有任何時序，但作為一系列的刊物，相信讀者可以作出聯想。他更指，「大家在香港生活這麼久，會知道甚麼是善意的批評，會知道甚麼是惡毒、令大家憎恨某人或司法機構、用作受害人，希望大家明白」。

言語治療師總工會去年至今曾出版3本以羊村系列為主題的繪本，包括《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》。工會曾接受多間傳媒訪問時提到，他們在修例風波一周年制作《羊村守衛者》，講述「羊村抵抗灰狼入侵」，並稱他們希望透過兒童繪本，向小朋友解釋香港2019年所發生的事，期望傳承歷史、還原真相，並對抗當局的洗腦教育。

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記者：曾卓鋒、曾秋文