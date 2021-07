孕婦在懷孕與授乳期間,需要額外的營養素以維持胎兒的發育成長。不過,原來本地成年人普遍在某些營養素上攝取不足,我們特別請來註冊營養講解有關問題,以及孕婦保充營養的方法及注意事項。

▲ 懷孕期既需要小心飲食,又要比一般人攝取更多營養,對孕婦絕對是一項艱鉅任務。

都市人營養素不足

根據香港食物安全中心及一項本地研究指出,93%香港人口的碘攝取量不足¹,另外亦有72%本地成年人缺乏維他命D²。然而孕婦對葉酸、鈣、鐵、碘、維他命A及D等元素的需求會較懷孕前多,部分甚至增加50%。以葉酸為例,根據中國營養學會建議,懷孕後的每日攝取量需要由400 DEF,提升至600 DEF;碘則要從每日120微克,提升至230微克,才能滿足所需。「碘元素不足,除了影響胎兒神經的穩定發展,或會影響甲狀腺功能。」澳洲註冊營養師劉嘉豪說。

▲ 資料來源: Chinese Nutrition Society. Chinese DRIs Handbook. Beijing: China Standard Press. 2013.

▲ 澳洲註冊營養師劉嘉豪

支持胎兒發育的關鍵元素:

葉酸:預防胎兒神經管道缺陷³

碘:支持胎兒腦神經穩定發展⁴

鐵:有助媽媽身體製造血紅素,減少因懷孕而貧血的健康問題⁴

鈣:支持母親及胎兒骨骼健康⁵

維他命A:支持胎兒組織生長及分化

維他命D:支持母親及胎兒吸收鈣質³,⁴

孕婦攝取DHA不足

當我們普遍認為香港三面環海,我們的DHA攝取量一定非常充足,實情卻並非如此。一份研究報告指出,中國沿海地區孕婦的DHA攝取量只有54.7mg⁶,為國際建議攝取量200mg約四分之一⁷。劉嘉豪指出,都市人食物選擇愈來愈多,早已不是靠山吃山、靠海吃海的年代,「再加上素食習慣,以及孕婦為防止吸收毒素和重金屬而減少進食深海魚,也會間接令DHA攝取量減少。」



不過他坦言,孕婦未必能從日常飲食中吸收到足夠的營養元素,「而且懷孕期會出現味覺與胃口上的改變,有時實在吃不下太多東西。」如果發現自己進食不了補充營養素的食物,可以從坊間一些以懷孕期或授乳期婦女為對象的補充劑入手,便能簡單補充每日所需。「其中有些更會以藻油DHA,代替魚油DHA,大大降低海洋污染帶來的毒素及重金屬問題,素食者亦適宜食用。」他又建議,選購補充劑時都要留意是否有不同醫療專業推薦。

▲ 使用海藻提煉的優質DHA,能有效避開攝取海洋污染帶來的毒素及重金屬。

私家醫院與母嬰健康院的一致推薦

不是每一個品牌或產品都齊備以上各種孕婦所需的關鍵營養素,要知道哪一個品牌最有效,當然要參考專業意見。根據調查所知原來本地私家醫生都一致推介惠氏MATERNA®⁸,其中惠氏 MATERNA 23種維他命及礦物質補充劑,一粒便提供孕婦所需關鍵營養如:葉酸、鈣、鐵、碘等,配方更以本地婦女為對象調配,讓各位母親用得放心。所以有部份媽媽亦有機會在母嬰健康院產檢時,建議於懷孕期間一直服用。

藻油支持BB腦部發展

另外,醫生亦通常會建議孕婦或授乳期的媽媽同時食用MATERNA®藻油DHA,以支持胎兒的腦部發展。因為一粒份量便含有200毫克DHA,正好符合世界衛生組織建議懷孕及授乳期間的攝取量。而且產品更堅持只使用海藻提煉的優質DHA,有效避開海洋污染帶來的毒素及重金屬問題⁹。

如此高標準的生產規格,加上營養齊備,難怪品牌能成為本地醫生、護士、營養師及助產士的一致首選。各位母親或準媽媽如果想服用有口碑保證的保充劑,記得參考以上醫護選擇,選擇安心又有效的MATERNA®組合,自然能減少懷孕前後的煩惱和憂慮。

(資料由客戶提供)