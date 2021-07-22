【新冠肺炎】政府承認沙特領事子女違檢疫令外出　衞生署：取消豁免人士資格強制隔離

▲ 沙特領事染疫子女違家居檢疫令外出，衞生署取消豁免資格即送強制隔離（陳國峰攝）

居於太古城唐宮閣、沙特領事一對子女昨確診，2人按相關豁免人士規定，上周五抵港後於太古城唐宮閣家居隔離，惟他們於7月17至20日家居隔離期間外出，包括太古城ZARA及APITA，另到過山頂廣場、東涌東薈城及纜車站。

港府發言人表示，衞生署調查期間發現他們曾於自我隔離期間外出，違反豁免條件。衞生署已立即採取行動，取消他們的豁免人士資格並把他們送往接受強制隔離。

禮賓處亦即時聯絡有關領事館，對方承諾會全面配合政府的檢疫措施，並已提醒其領館人員必須遵守相關檢疫規定。

TOPick昨日先後向禮賓處和食衞局查詢，惟兩政府部門均拒絕回應，詳情請看：【下一頁】

根據現時豁免政策，駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬到港後可以豁免接受強制檢疫。豁免人士必須遵守指定豁免條件，當中包括到港時於機場進行檢測、隔離安排及限制活動範圍等要求。

豁免人士須在到港第3、7、12、16及19日再提供樣本作檢測。所屬機構須為豁免人士提供點對點交通往返機場及處所，不得乘坐公共交通工具。

所屬機構亦須盡一切可行措施確保自我隔離人士遵從衞生署要求進行隔離，在自我隔離期間不得離開隔離地點及與公眾接觸。

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記者：鄧凱文