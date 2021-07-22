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【港區國安法】外交部駐港公署斥美方無端抹黑　粗暴干預香港事務

政治 16:32 2021/07/22

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外交部駐港公署敦促美方，立即停止對港區國安法的無端抹黑。（資料圖片）

美國國務院發表投資環境報告，當中提及香港實施港區國安法，增加外資投資的不確定性。外交部駐港公署發聲明回應，斥報告大放厥詞，粗暴干預香港事務、干涉中國內政，對此強烈不滿及堅決反對。

發言人認為，港區國安法令特區秩序恢復正常，改善施政環境，香港市場和環境更加穩定，香港國際金融、貿易、航運中心地位十分穩固，認為這一年來，香港的新股集資額、銀行體系總存款額等重要經濟指標，均大幅增長，國際金融機構紛紛在港增聘人手，說明美方關於港區國安法影響特區營商環境的謊言不攻自破。

發言人強調，港區國安法打擊一小撮嚴重危害國家安全的反中亂港分子，認為美方將維護香港法治掛嘴邊，卻對香港執法及司法機關施壓脅迫，是將政治操弄凌駕於法律之上，這種「強盜邏輯」令人憤慨及不屑。

發言人相信，隨着港區國安法深入實施、完善選舉制度、十四五規劃加快香港融入國家發展大局，香港將更安全、更民主、更自由、更加和諧。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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