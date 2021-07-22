【23條立法】李家超：內容須足以處理最極端情況

▲ 李家超指，要提防黑暴活動走向地下化。（鳳凰衛視供圖）

政務司司長李家超指，七一「孤狼恐襲案」和「光城者」炸彈案，凸顯香港目前的法律對維護國家安全還遠遠不夠。他透露，《基本法》23條立法的籌備工作正在進行中，最重要是立法內容須足以處理最極端的情況。

李家超昨接受鳳凰衛視專訪，他表示，近期多宗案件都為本土恐怖主義敲響警號，要提防黑暴活動走向地下的跡象。他又批評，七一襲警案後，有人到案發現場「獻花悼念」，甚至美化暴力，強調任何鼓吹或煽動恐怖主義活動，都可能觸犯港區國安法，港府必定嚴厲打擊。

李家超6月25日接任政務司司長，月初獲委任為選舉資格審查委員會主席，他表示，近期的雙重任命，讓他深感責任重大，其中確保未來三場選舉順利進行，是其重要任務之一。他表示，會謹慎辨別「真誠愛國者」、「偽裝愛國者」及「忽然愛國者」，他引述港澳辦主任夏寶龍指，「要有鐵一般的底線」，確保沒有人可以用欺騙的手法進入特區的管治團隊。

他表明，違反「負面清單」者，例如做出違反港區國安法或《基本法》23條所涵蓋的行為，甚至推動「港獨」的言行，都會被認定不少真誠擁護《基本法》及效忠特區政府。「而最重要的一點，當我們都認為有需要諮詢國安委的時候，國安委可以給意見，我們按照國安委意見作出決定。」

另外，他又提到，有關安排區議員宣誓的工作已接近尾聲，短期內有消息就會即時公佈。他表示，港府已經增加諮詢途徑，相信有足夠的方法和途徑處理地區工作。

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責任編輯：林曉君