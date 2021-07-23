【柳暗花明】方皓玟入行20年緊記初心　注重身教為下一代建良好價值觀

▲ 方皓玟時刻保持事業初心。

方皓玟（小明）說不上是很高調的歌手，也絕少在社交平台放閃晒溫馨，如小明所言，她把溝通的空間放在音樂上，用作品跟大家對話。這些年來，方皓玟的歌曲每次迴響都一首比一首大，證明她選的路是正確，人生的路，往往不僅有一條大路可行。

當方皓玟去年宣布首踏紅館開演唱會，為入行20年迎來事業突破之際，最後卻因疫情無奈取消。破斧沉舟卻從來是小明精神，事隔一年，紅館檔期失而復得，方皓玟的心情也像谷底反彈，如重新發現光明出口。

▲ 方皓玟等了兩年，終於順利舉行紅館演唱會。（攝影：林宇翔）

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重拾力量再走下去

8月紅館演唱會取名《LOST n FOUND》，正是由去年個唱主題升華而來。方皓玟解釋：「其實19年和20年都曾有紅館期，但最後都做不成，幸好我的團隊都好有士氣，時間充裕了，有了更多新想法。」

她指去年主題是「Spring of Hope」，意即黑暗過後有光明，原為配合去年在社會氛圍下而設計，至今年感覺又不再一樣。「人生往往就是在失去和得著中不斷循環，最重要是過程，如何在失落中得到升華，重拾力量面對往後日子，這樣才有意義，所以很難講何時是最好時機，應該出現時出現的就是最好。」

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講到人生的得與失，方皓玟感受殊深。99年初出道不久便簽約大公司，在主流體制走了多年，自感終未能突破，她稱在2010年毅然轉投獨立公司，心態當作最後一擊。「我想做自己最喜歡的風格，若市場再不受落，便會選擇退出，也沒有想到後路。」

絕地一擊的《異流》，卻得到一片好評，成為方皓玟最大的鼓舞，之後才有了《假使世界原來不像你預期》、《你是你本身的傳奇》等作品，一步步走到「我最喜愛的女歌手」之路。

現在她每次重溫《異流》，方皓玟便如重拾當日的決心和勇氣。「人生就像行樓梯，未必一定可以最遠的級數，只能走三步看三步，只要好好的走下去，若真的沒有路行，才再作打算。」

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▲ 方皓玟自言一向不會太長遠計劃，做好當下最重要。（攝影：林宇翔）

跟兒子看新聞了解社會

方皓玟早擁有幸福婚姻，孩子也開始進入懂事之齡。在工作和家庭之間，方皓玟感受最大是如何做時間管理。「因為有小朋友，便希望有多些親子時間，陪他去學習玩耍，同時工作也要全心全意去做，所以很多時都是待兒子睡了，我才打開電腦忙自己的事，出外工作也想盡量配合到他上學時時間。」小明笑言，現階段不想生多個，因為湊一個責任已很大，她也想盡能力去教好孩子，不想多一個會分薄了親子時間。

談到身教，方皓玟除了不會在小孩子胡亂發脾氣，更會跟兒子一同看新聞。「雖然兒子只有3歲，但已有獨立思想，選一件衫都會有睇法，我從不會看輕小孩子世界，我們會一齊看新聞，跟他分享自己的價值觀，不知他會明幾多，但家長多點分享，或者他長大後就會理解。」

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保持初心

入行20年，方皓玟從不自居前輩，也時刻提醒自己要保持初心。「做幾多年都好，每一年都當自己是一個新人，因樂壇無分年資、姿態，每人都努力做好自己音樂，樂壇才會進步。我時刻都問自己最想做甚麼，最喜歡做甚麼，保持這份心境，把每件事都做到最好，便是不忘初心。」

演唱會前，方皓玟以兩首新歌互相呼應。《你好嗎》如帶來身心疲憊下的慰問，她道來因由：「近年自己寫的歌都像有份無力感，做新歌時不想再投射下去，便向其他人邀歌，徐繼宗交來兩首旋律，一是度身訂造，另一不似我風格，我就選了後者。」因作曲人徐繼宗是受林夕在《鏗鏘說》節目啟發而寫成，方皓玟便建議找林夕填詞，以歌曲帶出一份撫慰心靈的感覺。

另一新歌《漫漫碎》則來自本地動畫《極夜》片尾曲。「這歌也不是自己創作，小克的詞依著動畫去，講三個不同階段的自己在一個空間相遇，繼而互相解開心結，這份自我療愈的心情，也很適合當下的香港人，無論生活有多困難，惟有以強大心態去面對現實。」小明的歌，總是永遠為疲憊的心靈帶來一絲慰藉。

同場加映：Anson Lo訪問

記者：梁樂欣、區家歷

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