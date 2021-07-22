【香港經濟】6月綜合消費物價指數按年升0.7%　基本通脹率為0.4%

▲ 6月綜合消費物價指數按年升0.7%，基本通脹率為0.4%。(資料圖片)

政府統計處今日（22日）公布，本港6月份的消費物價指數按年升0.7%，升幅較5月時收窄0.3個百分點，主要是由於政府由6月開始提供額外電費補貼。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率在6月份的按年升幅為0.4%，略高於5月份的0.2%，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水上升17.0%；衣履上升3.2%；交通上升2.5%；外出用膳及外賣上升1.2%；基本食品上升1.1%；耐用物品上升0.8%；雜項服務上升0.6%和煙酒上升0.3%。



另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品下跌2.9%和住屋下跌0.7%。



政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹率微升至0.4%。由於本地疫情繼續趨於穩定，有助支持消費需求，外出用膳及外賣和衣履價格的按年升幅有所擴大。消費物價指數其他主要組成項目承受的壓力則仍然輕微。



發言人指，展望將來，雖然隨着經濟復蘇和進口價格上升，通脹壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情況。

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記者：陳麗娜