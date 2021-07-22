【非法收債】警方拘63人涉非法收債　凍結涉事財務公司銀行戶口逾200萬元

▲ 警方打擊非法收債。（黃傑偉攝）

警方在本月17至19日展開代號「熱角」打擊非法收債行動，行動中拘捕63人，年齡介乎14至66歲。

元朗警區總督察刑事歐陽德指，今次行動以情報主導，調查包括非法收債黑點、 非法收債者幕後招攬人、借貸人及受害人，目的針對非法收債人員及其背後招募者、非法借貸財務公司及傀儡戶口持有人。 元朗警區刑事部探員星期二(19日)，於全港多個地點拘捕61人，包括49男12女，年齡14至66歲，當中3人有黑社會背景， 其中30人為非法收債成員，其餘31人為傀儡戶口持有人。

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被捕人涉嫌刑事毀壞、協助及教唆刑事毀壞、 管有物品意圖摧毀財產及刑事恐嚇。同日警方手持法庭手令特擊搜查旺角一間財務公司， 警方調查發現財務公司以超過300厘年利率貸出款項，當受害人未能償還款項，財務公司會以威嚇手段，包括貼追債字條及刑事毀壞受害人住所。 警方以過高利率貸出款項及洗黑錢罪名，拘捕財務公司兩名執行經理及營運董事，分別32歲男子及54歲女子， 檢獲證物8.3萬元及凍結該公司戶口內200萬現金。

警方指，該財務公司於2019年年尾開始營運，期間有300名人士曾向該公司借貸，貸出款項達2,000萬元，財務公司於文件上標明年利率為59厘，但借貸人獲得貸款後，會於財務公司門外及附近被職員索取批出款項中20％作介紹或手續費，而還款期限只有數個個月，從資料中顯示年利率實際上已超過正常年利率的60厘。警方會繼續向其他受害人作深入調查，行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。

元朗警區助理區指揮官(刑事)歐陽肇剛提醒，市民不要將戶口借予他人使用，有機會會干犯洗黑錢， 一經定罪可被判罰款500萬及監禁14年，呼籲市民不要以身試法。

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記者：黃傑偉