【土地共享】政府接首宗申請　南豐大埔汀角路兩綠化地皮可建1,642伙

▲ 南豐申請將大埔兩塊綠化地皮建屋，成為土地共享先導計劃首宗申請。（資料圖片）

發展局今日（22日）公布，接獲首宗土地共享先導計劃申請，申請地點位於大埔露輝路及汀角路，佔地約3.2公頃，涵蓋兩個私人地段及毗連的政府土地，可建約1,642伙住宅，當中1,149伙屬於公營房屋／「首置」單位，493個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約8.5萬平方米。申請人是金鹿置業有限公司，母公司是南豐發展。

▲ 紅圈是地皮位置。（發展局圖片）

有關土地座落於現時劃為「綠化地帶」及「道路」的地帶，最終將興建哪一類公營房屋單位，將由政府再決定。在先導計劃下，政府會促進所需基建提升，增加土地發展密度，而最少七成新增總住用樓面面積，須撥作公營房屋或「首置」發展。



發展局轄下的土地共享辦事處會按已公布的準則處理申請，並會就該申請諮詢相關部門的意見，發展局暫定會於3個月內將該申請連同政策局及各部門的意見交予顧問小組考慮。期間申請人或須調整計劃，或提交進一步資料以符合部門要求。



顧問小組由非官方成員組成，負責就申請提供第三方及獨立的意見。顧問小組除考慮規劃層面外，亦會審核建議的成本效益，以保障公眾利益。



獲得顧問小組支持的申請將會提交予行政長官會同行政會議考慮以批出原則性同意，以便展開所需的法定及行政等程序（如改劃法定圖則、換地等）。土地共享辦事處將為申請人提供一站式服務，協調相關部門以促進及加快處理及審核申請。

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責任編輯：吳卓峰