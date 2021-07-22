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【市儈宴客】新人婚宴前問定賓客送禮價值　$8000賀禮才可食龍蝦

親子 18:33 2021/07/22

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市儈新人婚宴前問定賓客送禮價值，$8000以上賀禮才可食龍蝦。

新人結婚擺酒目的是分享喜悅，希望一眾親朋好友見證人生大事，可是有人卻將開心事變質，想藉設宴收人情賀禮回本甚至賺錢。日前，有外國網民在討論區指有新人向嘉賓發出婚宴邀請函問卷，問及所送的禮物價值，從而劃分等級，送厚禮才可以吃到昂貴的餸菜，令人側目。

賀禮級別=餸菜昂貴度

綜合外媒報道，有外國網民在網上討論區「Reddit」發帖，標題為「更大的現金禮物 = 更好的晚餐？」（Bigger cash gift = better dinner?），有一對準新人舉行婚宴前，向親朋戚友發出邀請函問卷，問及所送的禮物價值，提及為了提前準備嘉賓喜歡的晚餐，請嘉賓圈出將會送贈的禮物級別，並選出在派對中想享用的餐點。從相片所見，賀禮分為以下4級別︰

第1級︰「愛心禮物」（Loving Gift），即送任何250美元（約1,940港元）或以上禮物者，可以選擇烤雞或魚。

第2級︰「銀禮物」（Sliver Gift），凡送251美元（約1,950港元）至500美元（約3,890港元）的禮物者，可選第1級的食物之外，亦可選切片牛排或煙燻三文魚。

第3級︰「金禮物」（Golden Gift），送價值501美元（約3,894港元）至$1,000（約7,770港元）禮物者，可選第1、2級的食物之外，亦可選菲力牛扒或龍蝦尾。

第4級︰「白金禮物」（Platinum Gift），送價值1,001美元（約7,780港元）至$2,500（約19,430港元）禮物者，可選以上3級的食物，亦可選2磅龍蝦加香檳酒杯紀念品。

賀禮分為4個級別。（圖片來源︰Reddit）

此外，備註列明如果是素食者或猶太教者需食用合符教規食物的人，送禮的價值需要達到最高的第4級別。備註再次強調香檳酒杯紀念品只適用於達第4級的賓客，最後，有「溫馨提示」賓客需在指定日期前回覆。

網友負評新人市儈

有關邀請函問卷引發網友熱議，負評該對新人太市儈、斤斤計較，有指這樣做屬於歧視，會令現場的嘉賓感尷尬。另外，有網民質疑不是婚宴而是慈善飲宴，才會「明碼實價」列明送禮的價值。更多留言見下圖︰

    點擊圖片放大
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    +7

有網民發現此圖片在多年前已轉發，出於某網民寫的Blog，原帖分享者指有關新人表示這是邀請函上的一個笑話而已，可是他們驚訝沒人明白而引起誤解。作者不理解此所謂的開玩笑，認為有不少嘉賓都是長時間沒見面的親友，不算很熟絡，最好在卡上寫明「開玩笑」，而且當中涉及歧視素食者之嫌。

同場加映︰開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

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責任編輯︰王明芳

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