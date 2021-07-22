【幻險森林奇航】亞馬遜流域大冒險　D-Box特別版電影機動遊戲雙結合

▲ 《幻險森林奇航》

大熱電影《魔盜王》系列其實是將迪士尼樂園的遊樂設施「加勒比海盜」觸發靈感改編而成，結果此系列電影令迪士尼賺到豬籠入水。

繼《魔盜王》後，另一迪士尼樂園遊樂設施「森林河流之旅」亦演變成大電影《幻險森林奇航》（Jungle Cruise），由大隻佬狄維莊遜 (Dwayne Johnson) 與《無聲絕境》（A Quiet Place）的艾美莉賓特 (Emily Blunt) 主演。影片有5大賣點：

重金拍特技場面

電影以亞馬遜流域為背景，製作團隊不惜工本重金打造神秘森林探險、海上激流遇險，以至水底激鬥等動作特技大場面，一幕接一幕險象環生，密集式攻陷觀眾的感官刺激。

男女主角鬥演技

深得觀眾歡心的大隻佬紅星狄維莊遜 (Dwayne Johnson)，今次飾演搞搞震冇句真的船長，全程落力搞笑兼大展身手，與飾演英勇科學家的《魔法保姆》、《無聲絕境》金球獎女星愛艾美莉賓特 (Emily Blunt) 首度合作，組成充滿喜劇感的歡喜冤家。

《魔盜王》加《奪寶奇兵》式娛樂

迪士尼今次再展《魔盜王》系列的成功方程式，集驚險、刺激、歷險、動作、特技、搞笑、星光熠熠於一身，男女主角更有如《奪寶奇兵》鍾斯博士的全新版本。

電影機動遊戲結合

迪士尼繼《魔盜王》後，再度將迪士尼樂園大受歡迎的的遊樂設施「森林河流之旅」搬上大銀幕，改造升級成為全新亞馬遜流域歷險動作娛樂大電影，震撼畫面配上強勁聲效，令觀眾如置身當中。

特別版本如D-Box特效更把觀影感受全面提升，座椅隨著劇情聲畫同步搖動，更讓觀眾感覺有如同時間睇戲兼玩機動遊戲。

劇情峰迴路轉

故事以追尋亞馬遜流域的一棵魔法樹為主線，表面風光明媚的熱帶雨林，暗藏意想不到的超自然力量和無盡危機，暗藏駭人陰，神秘莫測峰迴路轉的森林傳說非常引人入勝！