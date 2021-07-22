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【MIRROR星蹤】姜濤+陳卓賢金鐘合體　過千鏡粉迫爆商場姜B暖心慰問

娛樂 17:44 2021/07/22

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姜濤和陳卓賢合體宣傳。（東星圖片）

MIRROR明天將跟ERROR破天荒齊人現身屯門商場活動，而今日下午姜濤則跟陳卓賢亮相金鐘出席品牌活動，過千名鏡粉企滿兩層商場，迫爆會場。

姜濤和陳卓賢應品牌邀請，穿上秋冬裝宣傳，二人的粉絲一早已到商場作應援，據知更有粉絲於清晨五時已霸定靚位。

粉絲企滿商場。

約下午2時多，姜濤和Ian在經理人花姐及工作人員陪同下到達商場，等候多時的鏡粉已瘋狂尖叫，姜濤和Ian亦有向粉絲一一揮手，在商店外影為品牌拍照後，便折返店內，全程只亮相約3分鐘。

二人穿上秋冬系列。

姜濤和Ian離開商場時，也很識做向粉絲雙手合十鞠躬致謝，姜濤也有向姜糖造出吃飯手勢，似向粉絲慰問吃了飯沒有，十分窩心。

Ian表示喜歡品牌為七夕推出的紅色Vertical Box，有節日氣氛，覺得幾得意。在旁的姜濤亦表示很喜歡自己身上的袋。

至於姜濤被有甚麼大膽、玩味風格的表演想在舞台上嘗試？他表示曾想過跟Mirror 的Tiger在台上猜枚十分鐘，或者和他在台上傾偈50句都會是一件很犀利的事，可以跟Tiger商量一下。

至於創新曲風方面，Ian今年已嘗試R & B的曲風，節奏感較重，跟以前的歌有點不同。

二人被問到如果被邀請做時裝表演模特兒，會否考慮？姜濤即表示在旁的Ian身材較好，由Ian回答。Ian表示交由公司決定，接著姜濤提出可以考慮Jeremy，因為他的身材最好，線條分明。

早前黎明在演唱會上和林海鋒一齊合唱姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》，姜濤表示好開心，所以在自己的社交平台上多謝他們，覺得有人欣賞自己才會唱自己的歌曲。

剛剛榮升健身中心老闆的Ian，兩人表示私底下有傾過，Ian隨時歡迎姜濤上去，姜濤謂會約一齊做運動。

撰文 : TOPick柴犬出動

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