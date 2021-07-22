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【疫苗獎賞】總商會首輪抽獎得獎者誕生　將陸續收到中獎短訊

社會 17:49 2021/07/22

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香港總商會日前公布於7月至9月期間舉行幸運抽獎，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇。（總商會網站）

總商會今日（22日）抽出「香港做得到!幸運大抽獎」首輪抽獎的得獎者。第一輪獎品總值超過 650 萬港元，合共送出 1,099 份大獎，包括一架平治C系列房車、兩張國泰商務客位機票、80 張港鐵全年車票、數以百份購物和餐飲禮券，以及數十份酒店住宿。

總商會主席王冬勝表示，最近數周本港的疫苗接種率顯著上升，反映考慮放寬社交距離 措施和旅遊限制，又邁進一步，令經濟復蘇指日可待。香港總商會很高興透過這次抽獎活 動，鼓勵更多市民接種疫苗，他亦再次感謝各會員的鼎力支持。

首輪抽獎由怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳主持，隨機抽出1,099位得 獎者;怡和控股為是次活動贊助總值1,000萬元的獎品。所有得獎者即將收到中獎短訊， 完整得獎名單將於7月23日中午刊登在幸運抽獎活動網站。

總商會會員公司為「香港做得到!幸運大抽獎」活動捐贈總值4,300 萬元的獎品，其中以三架平治 C 系列房車價值最高，而今天得此大獎的幸運兒已獲通知中獎，其餘兩架房車將於餘下六輪抽獎的其中兩輪送出。是次抽獎活動分為七輪進行，合共送出超過 6,700 份 禮品，抽獎日期分別為:7 月 22 日、8 月 5 日、8 月 19 日、9 月 2 日、9 月 16 日、9 月 23 日及 9 月 30 日。

凡年滿 18 歲、持有效香港身份證並已在香港完成接種兩劑 2019 冠狀病毒病疫苗的人士， 均可參加抽獎活動。有關是次抽獎活動的登記方法、獎品詳情和條款及細則，可瀏覽官方 網站

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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