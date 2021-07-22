【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了

▲ 鄭州暴雨水浸地鐵，有倖存乘客憶述事發經過。

河南鄭州暴雨成災，造成最少25人死亡、多人失去聯絡。鄭州地鐵5號線是重災區，由於水浸嚴重，全線列車停駛，多名乘客受困車廂多時。有獲救乘客還原事發經過，憶述水流湧至頸部，車廂內開始陸續有乘客出現缺氧、低血糖症狀，有人甚至發抖、喘氣、乾嘔，亦有人急著向身邊人發訊息交代後事。

據《冰點周刊》報道，一名女乘客周二（20日）下午準備搭地鐵回家，列車抵達海灘寺站時緊急停靠，車廂外的水急速向上湧，灌進車廂。起初乘客在車尾聚集，後來在車長指揮下往車頭方向走。

車長打開了最前面的一節車廂門，當時乘客聽從車長指揮，抓著欄杆沿地鐵軌道向外走。但後來因水來得很急很猛，人多且擠，大部分人走到一半就只能被迫回到車廂。由車長關閉車門，不斷聯繫地面等待救援。

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此時事主已哭起來，幸車廂內有另一名乘客一直維持秩序，安撫眾人情緒。當時車廂內的人努力嘗試各種方式與外界取得聯繫，但可能那時電話被打爆了，連家人朋友都很難聯絡上他們。

一直到最可怕的時候，是晚上9時左右，當時窗外的水已差不多有一個人多的高度，向後看，車廂後半截水也已經到頂。事主憶述：

水繼續漫上來，人群後半截，水流基本已經漫到了脖子，最前面的部分也都到了胸口的位置。這個時候車廂開始出現缺氧的狀況。 身邊陸續有人出現缺氧、低血糖的症狀，有人發抖、大喘氣、乾嘔。 當時車廂內還有孩子、孕婦、老人，大都因為久泡水中體力不支，出現各種身體狀況。

當時有乘客表示，政府已在後方開始抽水。但是事主認為一、兩台抽水機根本頂不住這麼大量的水，所以她感到絕望，並已做好出不去的準備。當時她的手機只剩不到30%的電量，她不敢和爸媽說，只發訊息給表哥、表姐及朋友：

21時之前，我還不斷地拜託他們聯繫救援人員，但在看到水位過了頭頂之後，我和他們的消息記錄中基本都是交代的一些身後事了。

後來有乘客建議，用車廂內的滅火器敲擊高處車窗，當車窗被砸開後，缺氧現象明顯好轉，大家恢復正常呼吸，水位也沒有繼續上漲。此時，救援人員亦出現在車廂外，最先救出兩、三名孕婦，之後再救孩子，然後是女生。從開始被困到撤離至安全區域，事主前後用了約4個小時。

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另一名網名叫「奇跡奇緣」的獲救乘客在微博發文，指自己同樣在20日被困地鐵車廂中，一度聽到車箱內有一名中年女士打給家人，交代銀行卡號。令她也想過向媽媽交代一聲，但最終沒有說出口，只是向媽媽發了一句：

媽媽我可能快不行了，我有點害怕。

後來媽媽回電安慰她，最終在救援人員拯救下，她成功脫險。

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責任編輯：羅嘉欣