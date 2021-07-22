【誠哥送禮】獲「超人」李嘉誠贈佳釀金句　資深員工感動泣不成聲

▲ 李嘉誠送給商界好友和資深員工的佳釀。

被譽為「超人」的長和系資深顧問李嘉誠，最近給商界好友和一些服務多年的員工，送上一份「小禮物」，據聞即使是身家億億聲的富豪收到這份禮物，都不捨得開封；在李嘉誠身邊並肩作戰多年、只是負責普通後勤工作的職員，收到禮物後，更是喊到收唔到聲。

究竟是什麼「小禮物」，讓大家如此珍而重之？

禮物裝在一個橡木製的盒子裡，裡面裝有一瓶陳年佳釀——1965年的Macallan，保守估計，價值10萬美金，酒瓶更是由專人設計，瓶蓋則刻有「李嘉誠基金會」標誌，十分有心思。

▲ 李嘉誠送給商界好友和資深員工的佳釀。

除了佳釀，價值更高的，應是盒子裡的一本小書——收錄了李嘉誠多年來的「金句」，李嘉誠曾言，沒有出自傳的計劃，但這本小書，則以短短數言，集結了他待人處事、對事業、對生活等方面的智慧。雖然收到這份厚禮的人不多，但有有心人將每一頁製成短片，與大家分享。

▲ 李嘉誠在書中寫下感言。

李嘉誠亦在小書的首頁，寫下感言，說這份禮物，裝載著他的感恩之情，感謝其朋友和同事對他的支持、對長和的奉獻。

他又提到，漫長路上，經歷了無數變幻和失去、戰爭與貧困，歷程好不容易，形容自己一生充滿了挑戰和競爭，但時刻被要求要有智慧、遠見、創新，「確使人身心勞累」，「我很高興我始終是個快樂人，因為我作為一個人、一個市民及一個商人，我盡了一切所能，服務社會。」

李嘉誠金句一覽：

每天乘搭的電梯，一句早晨，百般溫暖。

無論在商業世界還是生活中，也要堅定目標，盡心精彩每一天。

一隻調快半小時的錶，守著自己的信諾，尊重別人的時間。

謹記1972年長江上市那一份樂與傲，珍惜每一里程碑。

一副多年不變的眼鏡，帶著拼搏精神看世界。

接近50年，每早5:59分的堅持，個人紀錄——17次一桿進洞。

無論如何成功，都不要忘掉每一元的價值，堅持簡樸的生活。

只要願意埋播種籽，綠樹成蔭的可能的。

謙虛見知識之博，服務彰生命之忱。

慈悲善智，發現心中明珠。

不擇細流，善匯百川。

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