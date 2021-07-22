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【全民造星】為事業放棄赴英國升學　ANSONBEAN備戰處男單曲狂操蝴蝶背肌

娛樂 18:06 2021/07/22

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ANSONBEAN花半年時間操出蝴蝶背。

現年20歲的陳毅燊（ANSONBEAN）參加《全民造星3》奪季軍後，今年2月加盟古天樂旗下新公司Cool Style，ANSONBEAN近排有好多新搞作，下周ANSONBEAN的首支單曲即將發佈，秘密練兵多時的他蓄勢待發，說到心情時，他說：「首歌由五月準備至現在，真的既興奮又刺激，屆時會現場演繹給大家睇，希望大家鍾意。」
 
ANSONBEAN早前預告炎炎夏日會騷肌，經過半年的努力與堅持，ANSONBEAN一周五天艱辛的健身訓練終練出成果，一雙麒麟臂與完美蝴蝶背肌，非常吸睛！

他說：「有時都有練得辛苦的時候，我就會想起有一個法國微生物學家玄說過一句『Chance favors only the prepared mind』，我覺得很有道理，所以當我操到好累，就會想起這句說話，叫自己加油、努力！」

ANSONBEAN近日愛上做gym。

除了鍛鍊大隻仔體形，ANSONBEAN認為健身更能鍛鍊其意志，他說：「其實我覺得做gym是鍛練意志力多過身體，當我這樣想的時候，就會練幾多都不怕，就不會容易放棄。做完gym個人會清醒一點，因為好集中做一件事，做完個腦會清晰，感覺上沒那麼罪疚感，就如和尚一樣。」

ANSONBEAN又笑言跟朋友組織了一個「和尚天地」群組，跟幾個朋友仔一同分享討論有關健身的苦與樂，更不時互相騷肌展示成果，ANSONBEAN說：「目前有三個朋友，大家會互相傳相出來，互相督促，希望鼓勵身邊人注意健康。」

一雙麒麟臂很吸睛。

另外ANSONBEAN為發展事業而放棄升學，他說：「我放棄了過英國讀書，原本我上年9月會去，都好呀，我不想去，因為那裡好悶，加上我好鍾意這一行，所以選擇留低。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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