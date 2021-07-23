【中醫醫院】港府打造智慧型中醫院以科技取代人手執藥　院內設機械人運輸系統運送藥物等用品

▲ 中醫院會設自動化存倉系統，所有藥材批次會有「電子標籤」(RFID)或二維碼識別，由機器編配到不同藥架。（經濟日報資料圖片）

港府擬將首間中醫院打造成智慧醫院，計劃引入機械人運輸系統，運送藥物、文書醫療紀錄等到不同病房；藥房亦設自動化存倉系統，改以科技代替人手從百子櫃執藥。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟更稱屆時病人由門診預約報到、付費到選擇取藥方法，都可用一個手機應用程式處理。

中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟受訪時表示，現時公立醫院設有機械人運輸系統，惟規模較少，中醫院將吸收現有成熟科技，引入全面機械人運輸系統，透過wifi定位及設定時間路綫，運送病人膳食、藥物、醫療用品、文書醫療紀錄等至所需病房：

內部通道只是員工及物料運輸用，可方便機械人24小時運輸，橫向運輸、垂直運輸去哪一層都可以。

至於中藥房的「百子櫃」，張偉麟形容中藥材飲片種類多、體積龐大，又有中成藥、顆粒及中醫製藥，屆時中醫院會設自動化存倉系統，所有藥材批次會有「電子標籤」(RFID)或二維碼識別，由機器編配到不同藥架，需要時輸入二維碼，再由機器運送到配藥員手上，不用再「擔櫈擒梯」取藥。

他又提到，病人住院期間量度血氧、心電圖等將全面網絡化，由wifi接駁網絡自動傳輸記錄，醫護毋需手寫摘下數據，更可即時監察病人資料，及病情趨勢分析，醫生一按掣就了解病人即時狀態：「盡量無紙化、自動化、即時化。」

中醫院將備有手機應用程式統籌所有門診程序，包括預約、報到、電子付款、取藥方式等，張偉麟形容到院後可「手機app一機走天涯」，而病人電子健康紀錄「醫健通」亦會「打通」，中西醫院都可閱覽病人治療紀錄，了解病人資訊。

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記者：陳正怡、鄧凱文