  • 30°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我

親子 18:38 2021/07/22

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

美國一名在麻省理工學院畢業的高材生，失業3年來靠父母供養。

父母供書教學，當孩子畢業後總算有謀生能力，教養的擔子可以輕一點。美國卻有一名在麻省理工學院（MIT）畢業的高材生，失業3年來一直靠父母供養，更埋怨媽媽送他10萬美元（約78萬港元）作為生日禮物，大呻父母把他當巨嬰般縱壞。

據英國《都市報》報道，美國華裔男子Qiaochu Yuan於Twitter，以「Magnificent Adult Baby」（巨嬰）為名開設帳號。近日袁男在Twitter連發35則帖文來抱怨父母，表示去年8月，媽媽給他10萬美元（約78萬港元），作為他的生日禮物，他卻因此怨恨媽媽，又要壓抑著怨恨的情緒。他寫道︰

你現在還活著，即使你3年沒工作，也沒餓死街頭，只因父母愛你而寄錢給你。

埋怨父母縱壞造成今日

袁男坦言父母對他的愛是以金錢形式表現出來，希望他接受良好的教育和過舒適的生活。他在麻省理工學院4年的學費及開支全由父母繳付，已經花掉約17.5萬美元（約140萬港元）。雖然父母滿足了他的物質需要，但忽略了情感上的關顧。

他們甚至從不讓我做家務。我被寵壞了，回想起來，這對我實在不利。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

由於有父母接濟，他從不理解別人口中的生活困難是甚麼一回事。他明白父母不斷給他錢，一切都是出於對他的愛，爸爸更告訴他，因為擔心他而延遲退休。

數學尖子發表千篇文章

袁男的經歷引起網民熱議，批評父母過度保護他，令他變成今時今日的境地，而他亦沒考慮父母感受，只單方面接受他們源源不絕的金錢與物質。另外有網民起底，指袁男其實是數學尖子，曾被學校譽為數學神童。

他在MIT就是數學系畢業，現在於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）繼續進修。近年他在美國數學論壇「MathOverflow」中，發表逾千篇有關數學的文章，可說非常熱衷數學。

同場加映︰公屋出身感激父母出首期置業　森美謹記父訓︰做人要知足不怕蝕底

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【啃老族】30歲港男3年不工作在家打機　攤大手板問攞錢年邁父跌損手仍不敢請假
18:31 2021/02/03
【啃老族】30歲港男3年不工作在家打機　攤大手板問攞錢年邁父跌損手仍不敢請假
【啃老族】獨子大學畢業3年無業宅在家　靠54歲老父日送12小時外賣養家
18:55 2020/12/14
【啃老族】獨子大學畢業3年無業宅在家　靠54歲老父日送12小時外賣養家
【無能兒子】35歲「啃老族」打散工月入僅1.5萬　入稟向父母索求生活費︰有責任養我
18:03 2020/08/21
【無能兒子】35歲「啃老族」打散工月入僅1.5萬　入稟向父母索求生活費︰有責任養我

你可能感興趣

【啃老族】30歲港男3年不工作在家打機　攤大手板問攞錢年邁父跌損手仍不敢請假
18:31 2021/02/03
【啃老族】30歲港男3年不工作在家打機　攤大手板問攞錢年邁父跌損手仍不敢請假
【啃老族】獨子大學畢業3年無業宅在家　靠54歲老父日送12小時外賣養家
18:55 2020/12/14
【啃老族】獨子大學畢業3年無業宅在家　靠54歲老父日送12小時外賣養家
【無能兒子】35歲「啃老族」打散工月入僅1.5萬　入稟向父母索求生活費︰有責任養我
18:03 2020/08/21
【無能兒子】35歲「啃老族」打散工月入僅1.5萬　入稟向父母索求生活費︰有責任養我
家庭關係 家庭教育 大學 博士 畢業 失業 網絡熱話 麻省理工學院 數學科 美國

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】