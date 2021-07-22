【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我

▲ 美國一名在麻省理工學院畢業的高材生，失業3年來靠父母供養。

父母供書教學，當孩子畢業後總算有謀生能力，教養的擔子可以輕一點。美國卻有一名在麻省理工學院（MIT）畢業的高材生，失業3年來一直靠父母供養，更埋怨媽媽送他10萬美元（約78萬港元）作為生日禮物，大呻父母把他當巨嬰般縱壞。

據英國《都市報》報道，美國華裔男子Qiaochu Yuan於Twitter，以「Magnificent Adult Baby」（巨嬰）為名開設帳號。近日袁男在Twitter連發35則帖文來抱怨父母，表示去年8月，媽媽給他10萬美元（約78萬港元），作為他的生日禮物，他卻因此怨恨媽媽，又要壓抑著怨恨的情緒。他寫道︰

你現在還活著，即使你3年沒工作，也沒餓死街頭，只因父母愛你而寄錢給你。

埋怨父母縱壞造成今日

袁男坦言父母對他的愛是以金錢形式表現出來，希望他接受良好的教育和過舒適的生活。他在麻省理工學院4年的學費及開支全由父母繳付，已經花掉約17.5萬美元（約140萬港元）。雖然父母滿足了他的物質需要，但忽略了情感上的關顧。

他們甚至從不讓我做家務。我被寵壞了，回想起來，這對我實在不利。

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由於有父母接濟，他從不理解別人口中的生活困難是甚麼一回事。他明白父母不斷給他錢，一切都是出於對他的愛，爸爸更告訴他，因為擔心他而延遲退休。

數學尖子發表千篇文章

袁男的經歷引起網民熱議，批評父母過度保護他，令他變成今時今日的境地，而他亦沒考慮父母感受，只單方面接受他們源源不絕的金錢與物質。另外有網民起底，指袁男其實是數學尖子，曾被學校譽為數學神童。

他在MIT就是數學系畢業，現在於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）繼續進修。近年他在美國數學論壇「MathOverflow」中，發表逾千篇有關數學的文章，可說非常熱衷數學。

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責任編輯：王明芳