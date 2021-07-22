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【DSE2021】保良局屬下中學共31位學生考獲2科或以上5**　獲頒獎學金以作鼓勵

社會 18:28 2021/07/22

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趙爾納（右二）為本屆超級狀元。（保良局提供）

中學文憑試（DSE）成績於昨日公布，今屆文憑試共誕生7名狀元，保良局董玉娣中學學生趙爾納是其中一名超級狀元。除了該校外，不少保良局屬下中學學生亦在公開試取得佳績，共有31位學生考獲2科或以上5**成績，人數比去年增加超過10%。而早前放榜的國際預科文憑課程（IBDP）公開考試中，保良局蔡繼有學校及保良局顏寶鈴書院共有65名學生取得40分或以上成績。上述取得優異成績的學生，均獲保良局頒發獎學金以作鼓勵。

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保良局第一張永慶中學的學生方姿雅在DSE中考獲5科5**佳績，她認為文憑試是一場不容易的考驗，就有如「一場長跑比賽」，成功的關鍵就在於自律及毅力。而來自何蔭棠中學的岑旻晉則考獲4科5**，他說感謝陪伴在身邊的師長與戰友，令他在學習的漫漫長路上不感到孤單，又特別感謝老師擔當心靈導師角色。兩位考獲優異成績的同學均打算報讀醫科，期望以知識及能力回饋社會。

保良局主席兼屬校總校監林潞表示，在過去一年疫情反覆下，學校多次面對停課，對教學進度難免造成影響，認為同學在疫情下仍能考取佳績，令人鼓舞。林潞亦祝願同學前程似錦，期望他們不忘師長教誨，繼續裝備自己，在品德與學術上追求進步，將來回饋社會。

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責任編輯：黃悅晴

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