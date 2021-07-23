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【中醫醫院】中醫院啟用首年聘50至80名核心醫護團隊　將邀內地專才到院任訪院中醫師

社會 00:00 2021/07/23

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中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟（右）及浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥教授（左）。（馮漢柱攝）

本港首間中醫主導的中醫院將於2025年啟用，首年聘50至80名核心醫護團隊，待全面開展服務後，醫護團隊增至約400人，包括兼職中西醫。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟認為本港中醫專科資歷不夠深亦不夠闊，日後擬由私家中醫輪替到院提供服務，並會就特別專病邀請內地專才到院。

他又透露，業界正就中醫師專科化探討，而中醫院亦將可配合中醫專科發展，並正着手制定一年兼讀制的中醫護理銜接課程內容，料明年可完成並交予院校承辨。

中醫院啟用首年將聘50至80名核心醫護團隊，包括30至40名全職中醫師、5至6名全職西醫及20至30名護士；待5年後全面啟用後，團隊將增至約400人，包括需120至160名全職中醫師、20至25名全職西醫及160至200名護士，惟計及私營中醫師兼職或輪替到院人手，單是中西醫人手或達260人。

中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟直言，本港中醫師數目足夠應付需求，惟暫得內科、骨傷科及針灸科3個中醫專科，中醫院設內外婦兒骨針6個專科，形容本地中醫專才闊度、深度亦不夠；故計劃待醫院開展後邀請特定專病的內地專才，以臨時註冊安排，到中醫院任訪院中醫師。

他又指知悉業界正就中醫師專科化探討，盼業界可利用未來數年時間，探討不同方案及取得共識，開始中醫專科培訓發展範圍，強調未來中醫院各方面都可配合中醫專科發展。

至於護士現行仍以西醫為訓練基礎，張偉麟透露，有機構正制定中醫院護理銜接課程內容，於護理基礎上加添中醫理念、中醫治療等元素，相信會屬一年兼職課程，料明年可「出爐」，屆時將邀請不同院校承辦，予登記或註冊護士入職前後接受中醫護理訓練。

浸會大學協理副校長(中醫藥發展)卞兆祥亦稱，將來三間院校的中醫學生，需有一半時間留於本港中醫院實習，了解本地特別病種，餘下一半時間則返內地臨床培訓，接觸更多個案。至於將來中醫課程需否作出調整，張偉麟認為中醫院啟用後，整個中醫藥體制將有積極演化，料大學課程亦隨之改變。

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記者：陳正怡、鄧凱文

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