【DQ議員】消息：60多名泛民將被DQ　最快下周通知不合資格宣誓

▲ 消息指，政府將於7月底啟動區議會宣誓程序，料有60多人被DQ

據了解，港府本月底將啟動區議員宣誓程序，但現時仍60多名泛民料被DQ，港府計劃最快下周去信通知相關區議員，根據經修訂後的區議會條例第547章，他們不合資格進行宣誓，至於符合資格宣誓宣的區議員，將獲邀請8月進行宣誓。

消息指，約300名泛民區議員涉違反公職人員宣誓條例的負面清單行為，所以不合資格進行宣誓，這些泛民主要包括3部份：一、因各種個人原因而已辭職的約230名泛民；二、缺席區議會而喪失資格的人士；三、仍未辭職但將會被DQ的人士。雖然早前傳出政府將會向被DQ的泛民追討百萬元薪津，消息指，具體金額仍未確定。

政府打算在民政事務局局長徐英偉監誓下，本月中逐一為每個區議會舉行宣誓儀式。政府消息指，區議員若觸犯下列該項行為，將被視為違反條例中的「負面清單」，將被DQ議員資格，包括：

1）曾參與民主派初選，包括曾借出議員辦事處作票站、擔任工作人員的區議員；

2）曾簽署「墨落無悔」抗爭立場書；

3）去年5、6月曾簽署由抗爭派發起的「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，及要求外國制裁；

4）曾在辦事處展示涉鼓吹港獨、以及「光復香港、時代革命」等標語。

有未辭職的泛民區議員表明做好心理準備被DQ，並將抗爭到底，堅持不會離開香港，而一旦被討薪津，亦不會還錢。有資深建制派人士指，目前已有逾230名泛民於DQ消息後辭職，所以已有心理準備，餘下來的泛民將全力頑抗，政府只可以全數DQ他們。

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記者：葉紹堅