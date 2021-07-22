【妨礙司法公正】疑遭父性侵事主稱不自願作假口供　事主稱不欲母及弟委屈寧願「繼續俾老豆強姦」

▲ 5名家人涉於性侵案中串謀妨礙司法公正，案件今於高等法院續審。經濟日報資料圖片

父親涉性侵13歲女兒被控，女童於審訊期間供稱編造指控，涉案父親最終脫罪，女童父母、祖父母及叔父否認串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件今（22日）於高等法院續審。事主X供稱，於性侵案中曾供稱父親沒有作出強姦行為，說法並非自願。X指祖父母及叔父均對她說過若不幫助父親，X與胞弟及母親「住邊食咩都無人幫」，X稱幫父親因當時「細個唔識諗」，以為「環境好少少」，寧願「繼續俾老豆強姦都好，都唔想阿媽細佬受委屈」。

5名被告是X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父和65歲祖父。X父親、叔父及祖父母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間，使X在高等法院一刑事案件審訊程序中更改原擬作出的證供。X父母另同被控於2018年10月20日，使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高等法院一刑事審訊程序中作供。

法庭早前已頒令禁止傳媒披露X的名字、住址、職業及案發地點。

現年17歲的X今供稱，叔父曾於公園扮律師身分對她說，「喂，𡃁妹，你好講真話」，X指叔父曾教她「扮失憶，扮無知」，並指若警方知悉事件，X及胞弟須入住宿舍，母親則會坐監。

根據閉路電視片段截圖指顯示，控方於2019年1月11日傍晚6時許，叔父及祖父先進入X所住大廈，約6分鐘後X母親及胞弟進行大廈。X供稱當日叔父及祖父到其住所，之後祖母突然出現，並指為免被閉路電視拍下，遂經樓梯到X住所。

控方覆述X疑遭父親強姦案審訊時部分截錄，當時辯方律師盤問X時曾指父親並沒有作出任何強姦、非禮及性行為，X當時同意。控方今問及X當時的說法是否自願，X表示並不自願。X解釋當時祖父母及叔父均對她說過，若不幫助父親，X與胞弟及母親「住邊食咩都無人幫」，X稱當時「細個唔識諗」而幫父親，以為「環境好少少」，寧願「繼續俾老豆強姦都好，都唔想阿媽細佬受委屈」。

X又指當時辯方律師所說的不是事實，「變成我搵老豆作出性行為」，為獲得一部手機，X形容說法「無腦」。X供稱當時同意辯方律師所說的問題，因應叔父所教她「順住律師意思」，X指叔父曾指「你應該識點答㗎喇」。

控方又引述當時辯方問及X，她曾對父親說已將其染有精液的紙巾抹在自己下體，若不給她一部手機，「我屈你強姦」，X當時表示同意。X今於庭上強調，當時所說完全不是事實，因為「驚阿媽細佬住得唔好，瞓得唔好」，X形容「我都無得揀」，於是順師意思作供。

X供稱，她後來意識這樣做是錯誤的，但已不能挽回局面，所以繼續「講假話」。X自言「唔明點解對1個13、11歲女仔做咁嘅嘢，仲要講大話」，控方指X其後獲律政司就本案獲免予起訴書。

聆訊明(23日)續。

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記者：林育慧