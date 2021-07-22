  • 31°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手

社會 18:28 2021/07/22

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

東京奧運明晚於國立競技場舉行開幕禮。（路透社）

東京奧運明晚（23日）7時至10時半於國立競技場舉行開幕禮，據日媒《共同社》報道，由於奧運開幕禮會以閉門形式舉行，因此經嚴格篩選後將會有950人出席，東京奧組委表示出席人數有可能再進一步減少。香港代表團表示，會有約10名運動員，以及6名工作人員進場同參與開幕禮，包括兩名持旗手張家朗與謝影雪。

大會將按照日文拼音順序，決定各代表隊的進場次序，港隊被安排在第170位進場。除了男子劍擊代表張家朗及混雙羽毛球代表謝影雪擔任港隊持旗手，游泳代表何詩蓓、何甄陶、黃筠陶、何南慧、楊珍美，以及男子花劍隊的蔡俊彥、張小倫亦會出席。

港隊奧運代表焦點運動員，即看：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

東京奧組委今日（22日）宣布開幕禮當晚將有約950人出席，其中約150人為日本代表，包括日皇德仁、首相菅義偉、東京都知事小池百合子、奧組委主席橋本聖子等官員，亦有體育團體和贊助商等。另外800人則是國際奧委會委員、各國重要人物、擁有轉播權的電視台和贊助商代表等。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【東京奧運】香港派出46名運動員參賽有史以來最多　一文看清港隊代表各項賽程【不斷更新】
今日 16:34
【東京奧運】香港派出46名運動員參賽有史以來最多　一文看清港隊代表各項賽程【不斷更新】
【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
23:34 2021/06/16
【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券　力爭2項自由泳決賽
20:53 2021/06/27
【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券　力爭2項自由泳決賽
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
19:00 2021/05/27
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運　教練形容：天生擁有法拉利引擎
11:19 2021/06/26
【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運　教練形容：天生擁有法拉利引擎

你可能感興趣

【東京奧運】香港派出46名運動員參賽有史以來最多　一文看清港隊代表各項賽程【不斷更新】
今日 16:34
【東京奧運】香港派出46名運動員參賽有史以來最多　一文看清港隊代表各項賽程【不斷更新】
【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
23:34 2021/06/16
【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券　力爭2項自由泳決賽
20:53 2021/06/27
【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券　力爭2項自由泳決賽
東京 奧運會 張家朗 何詩蓓 游泳 羽毛球 奧委會 菅義偉 日皇德仁 運動

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】