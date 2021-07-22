【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手

▲ 東京奧運明晚於國立競技場舉行開幕禮。（路透社）

東京奧運明晚（23日）7時至10時半於國立競技場舉行開幕禮，據日媒《共同社》報道，由於奧運開幕禮會以閉門形式舉行，因此經嚴格篩選後將會有950人出席，東京奧組委表示出席人數有可能再進一步減少。香港代表團表示，會有約10名運動員，以及6名工作人員進場同參與開幕禮，包括兩名持旗手張家朗與謝影雪。

大會將按照日文拼音順序，決定各代表隊的進場次序，港隊被安排在第170位進場。除了男子劍擊代表張家朗及混雙羽毛球代表謝影雪擔任港隊持旗手，游泳代表何詩蓓、何甄陶、黃筠陶、何南慧、楊珍美，以及男子花劍隊的蔡俊彥、張小倫亦會出席。

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東京奧組委今日（22日）宣布開幕禮當晚將有約950人出席，其中約150人為日本代表，包括日皇德仁、首相菅義偉、東京都知事小池百合子、奧組委主席橋本聖子等官員，亦有體育團體和贊助商等。另外800人則是國際奧委會委員、各國重要人物、擁有轉播權的電視台和贊助商代表等。

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責任編輯：陳子謙