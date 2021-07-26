【索償服務】宏利香港夥浸信會醫院日間醫療中心推預先批核索償服務　適用於腸胃鏡手術

▲ 宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道（左） ，香港浸信會醫院總經理-黃婉玲（右）。（陳國峰攝）

香港浸信會醫院日間醫療中心去年12月正式啟用，提供內視鏡檢查及治療、身體檢查、醫學造影服務等。宏利香港宣布與中心合作，由上周五起（22日）推出「門診手術免找數電子服務」，市民在接受治療前，只需透過手機填寫簡單個人資料，即可申請預先批核索償服務，免卻術後再作索償的手續，有關服務現只適用於腸鏡及胃鏡門診手術。

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「門診手術免找數電子服務」於2019年底推出，旨在令宏利的客戶可在接受治療前就預先批核索償服務，不用支付任何費用，並免卻術後再作索償的手續。有關服務已覆蓋逾100間的專科醫生及日間手術中心，並由上周五起擴展至浸信會醫院日間醫療中心，病人如同時為宏利的客戶，即可在接受腸鏡及胃鏡門診手術前，利用手機在指定的QR CODE登記簡單個人資料，申請預先批核索償服務，可省卻傳統方法先付款再索償的步驟及時間。

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道則表示，由於宏利的辦公室與醫療中心座落於同一大廈，更能方便客戶到中心接受治療，而大部分使用有關服務的人士均可全數獲得批核，更快捷及方便客戶，受惠的人士暫包括購買指定的保險計劃：

宏利全護航自願醫保靈活計劃並已附加高額醫療保障/特級高額醫療保障

宏利晉悅自願醫保靈活計劃

晉領醫療保障系列

活亮人生醫療保障系列

中心另會為宏利團體人籌、醫療及個人保險客戶推出專屬優惠，送出500元電子禮劵，可用於中心內進行健康檢查及皮膚療程。

香港浸信會醫院總經理黃婉玲表示，雖然有關服務現時初步只適用於腸鏡及胃鏡門診手術，日後或會擴展至其他服務。她說，疫情之下有不少人選擇到醫療中心接受服務，以減低感染風險；另其設備及醫護水準均與醫院相同，相信日間醫療中心是世界的趨勢。她又期望毗鄰樓高30層的浸信會醫院九龍東醫療中心可於2023年底落成，為市民提供多元化的專科及日間服務，包括腎科日間洗腎服務、日間化療中心、放射診斷、化驗服務。

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記者：郭詩詩