【健康貼士】打工仔工時長如何打破「零運動」宿命？　心臟科醫生教將運動融入日常生活

▲ 平日上下班早一個車站下車步行，便可以增加運動量。（iStock圖片）

近日本港的新冠肺炎疫情有所緩和，街上人潮明顯變多，甚至在公園、運動場所做運動的人也較之前多。心臟科專科醫生高耀鈞強調，適當運動對健康至為重要，對心臟病患者亦然。

運動有助強健體魄，但不同人士適合的強度則有所不同，尤其激烈運動，更要小心注意，否則弄巧反拙。高醫生發現，大多數沒有運動習慣的人，理由都是抽不出時間。

無論年輕至二十多歲，或年紀大一點如四十多歲也好，只要是工作中的人，很多都是「零運動」的人。他們的解釋是自己抽不出額外的時間來做運動。所以我的看法是，若能將運動融入生活就最好了。

▲ 維持固定的運動習慣對身體健康影響至大。

上下班時間爭取步行

金石良言人人明白，如何實踐才是關鍵。既然時間是最大問題，醫生便從時間入手。

不要認為每次做運動都必須抽一個小時或以上。很坦白，對香港人來說，普遍工作時間都很長，還有家庭生活要兼顧，要大家每天抽一小時，對很多人來說的確難以做到，但運動是可以積少成多。

高醫生日常診治，經常鼓勵病人多做運動。然而單憑口講難以說服，到底還是切身經驗分享才有影響。「我告訴他們要將運動融入生活，那麼如何融入？我的做法是我不開車上下班，來往醫院、診所必定盡量行路；可以行樓梯的話亦盡量不搭電梯。」醫生補充指：「一來香港很塞車，搭地鐵再行十多分鐘路的話，時間亦容易估算，二來可以爭取多郁動的機會。」

▲ 心臟科專科醫生高耀鈞，自己忙碌工作中，亦會抽時間運動。

按自己生活習慣計劃

放棄的理由或許很多，但實踐的方法同樣不少。正如行樓梯，即使通勤以巴士為主，同樣可以在居住的大廈實行。「譬如我住十二樓，可以在六樓出升降機，爭取機會走六層樓梯。大家可按自己能力調節，一開始感到吃力的話，就先行一、兩層，慢慢加上去。重點是開始，先開始了再慢慢養成習慣，就像儲錢。」他強調：

大家都懂得說：「健康是無價」，但怎樣去儲這個「健康」？首先就是要開始，再積少成多。

根據世界衛生組織建議，年滿18歲或以上的成人每星期應進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動，或至少75分鐘劇烈帶氧體能活動，或相等於混合兩種活動模式的時間。快步行和行樓梯屬於中等強度帶氧體能活動，若每天進行約22分鐘，即達到每星期至少150分鐘的標準。

當然每天能做上30分鐘運動必然更好，但若真的抽不出時間，便可以嘗試剛才提到的方法，早一點出電梯，早一、兩個車站下車，都比較容易又方便實行。

心臟病人宜急行鍛鍊

高醫生再三強調，不必過分考慮運動的強度或密度，先開始更重要。但事實是，要鼓勵病人從零運動至踏出第一步，相當不容易。「所以一個比較容易的第一步就會幫到他們，雖然只是細小的一步。如早一個車站下車行回家，可能比平日遲了10分鐘到家，但那個10分鐘是用來做運動，他們發現原來不難做到，漸漸便能夠不斷向前推進。」

對於沒有運動習慣的人要多加鼓勵，而已有固定運動的心臟病人，醫生則會給予注意要點。

戴上口罩做運動並不會直接危害健康，只是因為口罩令呼吸變得困難，因而令運動程度加劇。如戴着口罩急行，就如進行一般緩步跑，所以本身患有心臟病或其他疾病人士，如選擇戴口罩做運動的話，就要注意運動強度。

▲ 如選擇戴口罩做運動，要注意降低平日的強度，以免造成身體負擔。

而跑步或緩步跑屬於較為刺激的帶氧運動，對於心臟病患者而言，步行或急行則更為適合。「以步行作為運動鍛練的話，就並非平日行街那樣，步速應快一點、步幅亦要大一點，這樣效果會更好。行完後有輕微的氣喘、流汗，就表示是合適的程度。」

記者：王嵐