【新冠疫苗】政府專家稱抗體能維持6至8個月　料秋冬季才須思考是否須打第三針

▲ 科學委員會主席劉宇隆料秋冬季才須思考是否須打第三針（林宇翔攝）

新冠疫苗接種計劃持續，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（22日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授於會議後將會見傳媒。

變種病毒愈演愈烈，根據世衞指，Delta會成為主流新冠病毒株，在香港情況，有287宗涉N501Y變種病毒個案，另有186宗涉L452R變種病毒個案。有指疫苗對變種病毒有效力下降，多國正考慮為公眾接種第三針新冠疫苗加強劑。

劉宇隆表示，是基於科學數據、本港2針接種率、及全世界接種率，如疫苗分配不均問題。數據上，確實抗體有下跌，惟頭6至8個月是足夠，至秋天、冬天才須思考;劉認為待多2至3個月全球才會有更多數據支持，以及本港有7至8成接種率，才是時候思考是否需打第3針：

市民連第一塊餅同第二塊餅都未食，點解要俾第三塊餅佢？你諗下合唔合理？

劉又提到傳媒近日將科興及復必泰的抗體水平作比較，令到市民對科興接種信心下降，他強調目前兩種疫苗中，科興雖所產生的抗體較少，但與復必泰一樣，能免死亡及重症，因產生的T細胞反應是不相伯仲，即使感染，亦能很快觸動T細胞，目前須專注提升本港長者接種率。

被問到應否跟隨新加坡不將科興疫苗計算在全國接種率內，劉回應指，「市民極度需要有疫苗選擇」，不能只提供單一平台的疫苗，而目前有4成人選擇打科興。

同場加映，藥劑師分析青少年打復必泰疫苗宜忌，即睇：

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記者：鄧凱文