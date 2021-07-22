【忠誠勇毅】警方一連四日設專題展覽「同心同行」　蕭澤頤強調警隊初心從未改變

▲ 警隊專題展覽「同心同行」今日（22日）展開。圖示警務處處長蕭澤頤（左二）、家庭議會主席彭韻僖（右二）、九龍清真寺首席教長Mufti Muhammad Arshad（左一）和家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展（右一）主持開幕儀式。（政府新聞處）

警隊專題展覽「同心同行」今日（22日）起至本月25日，一連四日在香港文化中心大堂舉行，展覽時間為每日上午9時至下午11時。

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展覽今日舉行開幕典禮，出席人士包括警務處處長蕭澤頤、家庭議會主席彭韻僖、九龍清真寺首席教長Mufti Muhammad Arshad和家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展。

警務處處長蕭澤頤在開幕典禮上致辭時表示，是次展覽的主題為「同心同行」，是希望社會能夠放下分歧，不再被失實訊息影響，同心攜手建設香港。他強調警隊的初心從未改變，會以「忠誠勇毅」的精神，致力保障市民的生命安全，維護法紀。

展覽共分為三個主題展區，分別為「認清事實」、「光影隧道」及「警察和市民的心聲」。參觀者可透過「認清事實」主題展板的專題影片及視覺壁畫，體會到認清事實的重要性。「光影隧道」則展現香港過去兩年經歷的挑戰，為市民帶來沉澱和思考的空間。此外，在「警察和市民心聲」的展區，會設有展板，展示警務人員分享他們在大型行動期間的遭遇和感受，以及市民寫給警隊的感謝信，讓公眾從另一角度認識警察人性化的一面。

展覽現場並設有不同的互動體驗，包括與警察特別部隊隊員見面及合照、兒童小型警車乘坐體驗和警員打氣專區，以進一步增進警察與市民的溝通。

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責任編輯：曾卓鋒