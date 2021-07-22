【新冠疫苗】新冠及流感疫苗同步接種增副作用　衞署科學委員會建議應分隔至少14天接種

▲ 衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會今日(22日）舉行聯席會議。（經濟日報資料圖片）

本港至今已有逾203萬人接種新冠疫苗，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會今日(22日）舉行聯席會議，商討需否接種第三針等事宜。衞生防護中心總監林文健、兩個科學委員會主席劉宇隆及許樹昌於會議後將會見傳媒。

會上亦有討論流感季節將至，能否同步接種流感疫苗及新冠疫苗。衞生防護中心總監林文健表示，疫苗可預防疾病科學委員會上月已就本年度的流感疫苗接種提建議，政府決定10月將開展流感疫苗接種計劃。

他稱，因應外國陸續放寬邊境措施，料感染流感機會趨增，外國有數據指雙重感染新冠肺炎及流感將令死亡率大增，正常人死亡風險增6倍，雙重感染死亡率亦較單感染新冠肺炎多2倍，當中逾55%集中75歲以上長者。

許樹昌亦引述海外研究稱，接種Novavax新冠疫苗後，同步接種流感疫苗或令副作用風險較高，當中如接種Novavax新冠疫苗，有58%出現局部副作用，4成人會有發燒等副作用，惟如連同流感針接種，局部副作用增至7成，而出現發燒等副作用亦會增至6成。

他續指，同步接種兩疫苗亦或減新冠疫苗抗體水平，單接種新冠疫苗的抗體有4.6萬單位，惟同步打流感針，新冠肺炎抗體水平減至3.2萬單位，相信或有干擾因素所致，故委員會建議損種一劑新冠疫苗後，應維持相隔至少14天，才接種流感或其他疫苗。

他提到，內地正就科興及流感疫苗同步接種展開研究，已招募480人，而英國亦已招募750多人就阿斯利康或復必泰與流感針同步接種，惟兩個研究仍於進行當中，暫時未有數據。

許樹昌稱，現時本港長者新冠疫苗接種率不理想，惟感染新冠肺炎後死亡率又最高，呼籲流感季節前，應先接種新冠疫苗；暫時僅見美國建議可兩疫苗同步接種，惟本港跟隨世衞及其他國家建議，兩疫苗不宜同步接種，應相隔14天接種兩種疫苗。

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責任編輯：陳正怡