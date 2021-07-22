【DSE2021】怕講錯英文被取笑變得無自信　聖瑪利超級女狀元靠自言自語苦練英文

▲ 聖瑪利超級女狀元曾因怕講錯英文被取笑，一度變得無自信，後來靠自言自語苦練流利英文。

2021年中學文憑試（DSE）昨日（22日）放榜，油尖旺區傳統名校嘉諾撒聖瑪利書院首次誕生超級狀元，17歲學生余尚穎（Serena）共奪16粒**。說得一口流利英文的她，原來小時候曾因怕講錯英文、怕英文口音被取笑而變得沒有自信，最後她靠一招「自言自語」苦練，克服困難。

▲ Serena將會留港讀醫。（湛斯雅攝）

望讀醫加入世衞

Serena在中、英、數、生物、化學、物理及數學延伸科M2奪得5**，成為嘉諾撒聖瑪利書院首個超級狀元。她自小對科學感興趣，尤其是對人體，「經常看著自己的身體，我覺得好有趣，經常想起好多問題，想知道為甚麼。」因此，她打算就讀醫科，立志從醫，利用自己的才能幫助他人生活得更健康，「我不想有人再因疾病令生活變得痛苦。」她期望可從科研方向發展，解決醫療上存在的問題，更希望加入世界衞生組織。

我想幫助研究如何公平地、人道地分配資源，而不是因為居住的地區、收入，導致他們受疾病痛苦折磨。

小時候，從新聞看過無國界醫生不理國家打仗劣勢、不理骯髒環境，投身拯救受害人民，他們不怕犧牲又偉大的精神，令Serena尤為欣賞。長大後，她再看見非洲一些窮困國家受愛滋病及伊波拉影響，深深的觸動她。

他們冒著染疫的風險照去幫助受害病人，看見他們的成就，我有一點感觸，那時就好想和他們一樣，拯救病人。

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歷濕疹痛苦感謝醫生

Serena也從小對醫生十分敬佩。她憶述，自小因患有濕疹經常出入診所，最嚴重時濕疹長至臉上，紅腫掉皮流血，痕癢難耐。她感恩醫生除了為她治療濕疹外，更教導她如何健康生活，改善情緒。

曾怕講錯英文驚被笑變無自信

眼前的Serena英文對答如流，說話信心十足，更曾獲得香港傑出學生選舉、《南華早報》Student Of The Year（英文組），卻沒想過她以前是毫無自信的孩子。她表示，父母自小帶她到圖書館看英文書、規定看英文電影及英文新聞，並操練英文文法練習，打好了英文根基，所以書寫及聆聽方面，對Serena來說毫無難度。然而，升上中學後，她參加不同的課外活動，讓她慢慢看見別人的「厲害」，她頓時發現自己技不如人，更不想說英文。

聽到別人說英文口音好好、好流利，我就會不敢說，又擔心他們笑我的口音。

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為了改善英文說話，Serena透露自己有一個奇怪的習慣，就是「自言自語」。她舉例，在洗澡的時候用英文說說對一套電影觀後感。

開始時會覺得好奇怪，但漸漸就會熟悉，不再害怕。我知道沒有人會介意我的口音，說錯也沒有人介意、沒有人笑我。說多一點、錯多一點，慢慢就會好。

另外，Serena更參加學校英文辯論隊及朗誦演講，訓練急才及英文演講。

父母望女兒超越自己

父母對Serena一直悉心栽培，最希望女兒能夠做自己喜歡、開心的事。讀醫科並非父母的要求，也非因為它是神科，全因這是女兒的夢想，父母就會百分百支持。

從小到大，他們只會給我開始的Push（推動力），卻不會Push（督促）我到最後，讓我自己行。小時候他們帶我去圖書館，不會密密選多本書籍督促我閱讀，但他們會讓我養成閱讀習慣。

▲ Serena將來望貢獻香港，為香港服務。（湛斯雅攝）

Serena表示，父母最想她青出於藍，曾對她說出一番話︰「希望終有一日你不再需要問我們問題，你問的問題我們已答不到，你做的事我們也不能幫助你，因為想你超越我們。」這番說話，Serena一直銘記於心，明白父母想引領她體會其經歷，再更進一步踏出前路。

將來望貢獻香港 為香港服務

至於未來的日子，她最想貢獻香港、服務香港。

長大一點會開始想這些深層次的事，人生漫長，除了幫助自己之外，其實還有甚麼意思？人活這麼久，我也想留一點蹤跡在這個世界上，若我能夠做一些事幫助其他人，留下正面的影響，我覺得我的人生才有意義。

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記者：梁節儀