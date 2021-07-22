【潮流服裝】周國賢王嘉儀穿FILA全新服裝系列　展現摩登及古典彰顯品牌110周年歷史里程

▲ 周國賢及王嘉儀穿上FILA全新服裝系列。（圖片由FILA提供）

FILA適逢品牌110周年，特別將FILA DNA以三部曲方式呈現，配合推出全新服裝系列，彰顯不同階段的歷史里程。

FILA 創建於1911年，在意大利 Biella小鎮以紡織針織起家，上世紀七十年代FILA專注運動服飾，先後開發了網球、高爾夫、健身、滑雪、爬山、籃球等系列。周年企劃由 FILA 110 周年出發，以 1 與 0 的數學關係帶出百年美學，整個企劃分為三部曲「相切」、「相離」、「相合」。

7月份以第一部曲主題 -「相切」隆重揭開序幕，娓娓道來 FILA 的古典優雅與摩登時尚美學，相切而不相交，互相輝映。為了將抽象的概念形象化，FILA 特別邀請了著名歌手周國賢 Endy 及新晉偶像王嘉儀 Sophy，以優美的影像演繹企劃的第一部曲故事。

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故事終結，兩人最後在白加道纜車站相遇，即使不相識，亦互相尊重彼此的存在，各自在車站用自己堅守的格調， 把周遭的一事一物幻化成屬於自己的獨有藝術。

CELEBRATE ICONIC

在故事中周國賢及王嘉儀身穿全新 FILA Originale 系列，帶領大家重回 FILA 傳奇誕生的年代 ─ 1911 年，主題為「CELEBRATE ICONIC」，將 FILA 經典三元色紅、藍、白與 1911 數字互相結合，並配搭充滿現代感的剪裁及印花，重新演繹經典美學。

當中人氣單品首推層次感強烈的滿印女裝連身裙及男裝風褸。當永不過時的經典FILA 配色揉合現代剪裁，既能保留其簡約典雅及容易配襯的特質。同時，印花呈現出潮流動感，粉飾上一陣時尚氣質。其他熱推產品包括：短袖 Crop Top、連帽上衣、Logo 短袖 T-Shirt 等，既予人破格感覺，同時優雅又別致。

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責任編輯：王芷瑩