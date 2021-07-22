【封區檢測】屯門恒順園6座列受限區　料明早7時完成行動

▲ 屯門恒順園6座列「受限區域」。（政府新聞處）

政府今日（22日）作出限制與檢測宣告，宣布由晚上7時起，將屯門恒順園6座列「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（23日）上午約7時左右完成行動，受檢人士須於明日（22日）凌晨零時前接受檢測。

【初步確診】36歲由杜拜經曼谷返港女子初步確診 上月已完成接種兩劑復必泰疫苗。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的2019冠狀病毒病初步確診輸入個案。個案涉及一名36歲女病人，居於屯門恒順園第六座，她於7月12日前往阿拉伯聯合酋長國迪拜，7月19日乘搭航班EK384經泰國曼谷返抵香港。她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行2019冠狀病毒病檢測，結果呈陰性。她於抵港後第三天的檢測樣本結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

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記者：曾卓鋒