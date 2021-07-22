【初步確診】36歲由杜拜經曼谷返港女子初步確診　上月已完成接種兩劑復必泰疫苗

▲ 衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的2019冠狀病毒病初步確診輸入個案。個案涉及一名36歲女病人，居於屯門恒順園第六座。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的2019冠狀病毒病初步確診輸入個案。個案涉及一名36歲女病人，居於屯門恒順園第六座，她於7月12日前往阿拉伯聯合酋長國迪拜，7月19日乘搭航班EK384經泰國曼谷返抵香港。她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行2019冠狀病毒病檢測，結果呈陰性。她於抵港後第三天的檢測樣本結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

衞生防護中心指，過去21天，病人曾於6月30日至7月12日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的大廈（屯門恒順園第六座）作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

衞生防護中心亦表示，病人於銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心工作，在過去21天曾於六月三十日至七月十一日期間上班。病人的工作處所及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

中心的調查顯示，病人曾於5月9日及6月5日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。她於7月11日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

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記者：曾卓鋒