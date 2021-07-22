【認罪加監】涉收外圍受查戶口被凍結　退休警長另開帳戶收長俸加監7個月

▲ 被告蘇永耀今於區域法院被加監7個月。經濟日報資料圖片

七旬退休警長涉利用個人及親友的銀行帳戶，收受外圍賭注逾億元，前年承認洗黑錢等8罪被判監45個月。律政司於案件調查期間，向法庭申請限制令凍結退休警長資產及戶口，惟被告在限制令生效後另開新戶口收取退休金等，該戶口更被提款逾44.2萬元。被告早前承認1項明知而在違反限制令的情況下處理任何可變現財產罪，今（22日）於區域法院被判監7個月。法官判刑時指，被告清楚知道他不應該改動被凍結的銀行戶口，卻開新戶口處理退休金等，法官指違反法庭命令是嚴重罪行。

被告蘇永耀（73歲）報稱退休人士，控罪指他於2018年7月27日至2020年7月2日間，明知而違反高等法院限制令編號HCCP220/18的情況下，處理名下創興銀行戶口內合共逾44.2萬元存款。

辯方求情指，被告被驗出有腫瘤，已在醫院接受手術移除腫瘤，並已於日前出院，但腎功能有損失，而且年紀老邁，希望法庭輕判。

法官判刑時指，辯方以被告的健康狀況為由提出減刑，但法官認為被告在醫院已經接受合適治療，獲醫護人員照顧，而且根據案例健康狀況在本案並非減刑理由。

法官又認為，被告清楚知道他不得改動凍結的銀行戶口，卻刻意開新戶口處理退休金及長者生活津貼，屬於有預謀犯案。而被調走的款項有44.2萬元，理應被法庭所頒的命令所涵蓋，政府因被告行為而有所損失。法官強調違反法庭命令是嚴重罪行，判被告監禁9個月，其中部分刑期與被告正服的刑期同期執行，判監7個月。

案情指，被告為退休警長，於2018年2月被控洗黑錢，以及用個人及親友戶口處理非法外圍賭注。律政司於4月申請限制令，禁止被告將其資產套現，當中包括4個匯豐銀行戶口內資產，後來獲批，並於7月獲高等法院批准延續該限制，並再涵蓋另一個工銀亞洲的銀行戶口，該戶口是被告用以收取退休金及長者生活津貼。

被告於2019年4月承認洗黑錢等罪，8月被判監45個月，期間控方向法庭申請資產凍結令，警方卻發現該收取退休金的銀行戶口只有約400元餘款，因而發覺有異。調查下警方發現，被告早在2018年7月已經將收款戶口從該戶口改成另一個新戶口，而新戶口更是被告於高等法院批出延續限制令的4天後開啟的。

2018年7月至2020年7月，新戶口有逾51.8萬的退休金及長者生活津貼存入，另有提款及轉帳共逾44.2萬元。即使被告處於監禁期間，戶口仍有現金被提走。2020年7月底，法庭頒出資產凍結令，並要求被告向政府繳付逾158萬元，因為從戶口被提走的44.2萬元仍下落不明。

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記者：林欣樂



