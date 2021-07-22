【變種病毒】本港錄21宗輸入個案已接種新冠疫苗　林文健：逾6成無病徵相信打針仍有效

▲ （林宇翔攝）

本港至今已有逾203萬人接種新冠疫苗，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會今日(22日）舉行聯席會議，商討需否接種第三針等事宜。衞生防護中心總監林文健、兩個科學委員會主席劉宇隆及許樹昌於會議後將會見傳媒。

衞生防護中心總監林文健形容，現時本港存外憂內患，內憂面對長者接種率低，惟長者感染新冠肺炎後死亡率最高，一旦變種病毒入港，擔心會有大量長者受感染；至於外患，本港至今錄得287宗N501Y變種病毒個案，而L452R變種病毒個案亦錄186宗，經全基因分析後有98宗確認屬Delta變種病毒，形容比例上有後來居上之勢；單是過去兩周已有12宗輸入個案，有9宗涉L452R變種病毒個案。

林文健亦稱，本港有21宗輸入確診個案，已曾接種新冠疫苗，惟亦出現突破性感染，當中逾6成都未有症狀，如以CT值30作界綫，有8成個案CT值少於30，即病毒高，相信接種疫苗後對變種病毒相當有效，因而出現突破性感染亦為無症狀，抵港後亦「行得走得」無需住院，有助舒緩醫療負擔，而於L452R出現基因變異的Delta變種病毒可致感染者病毒量高，故CT值少於30的個案較多亦屬預計之內。

他強調，最新世衞報告稱雖有變種病毒流行，惟接種疫苗仍有效，呼籲市民盡快接種疫苗，尤其長者及照顧長者人士，亦需避免不必要外遊，減少活動，做好防疫保護。

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責任編輯：陳正怡