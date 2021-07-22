【鄭州暴雨】特首慰問災民　籲全球攜手應對氣候變化

▲ 河南鄭州等地遭遇罕見特大暴雨。（中新社圖片）

河南省連日特大暴雨，鄭州等地洪水氾濫，多區斷水斷電斷網，導致多人傷亡，數以百萬人受災。特首林鄭月娥今向河南省人民表示深切慰問，她相信，在中央和省市政府全力救援下，災民可獲得妥善照顧。

而香港各界亦伸出援手，其中港區全國人大代表，向為救助他人而犧牲的親屬，捐款港幣100萬元；工聯會亦緊急捐出30萬元救災；民建聯則為災情發起籌款，呼籲港人捐款賑濟災民。

特首林鄭月娥在社交平台引述專家指，全球氣候變化，令極端天氣變得頻繁，世界各國都不能獨善其身，呼籲大家攜手應對氣候變化。

她稱，自己擔任政務司司長期間，已負責統籌各政府部門應對氣候變化，去年11月更在《施政報告》提出爭取在2050年前實現碳中和，而為此會更進取地研究各種可行的減碳方法。她續稱，由於電力供應佔了本港碳排放很大份額，她已親自會見兩間電力公司，並在今日首次召開由其主持的跨政策局和部門的氣候變化及碳中和督導委員會會議，制定減碳藍圖。

林鄭呼籲市民支持和配合，爭取如期甚至更早在香港實現碳中和。

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責任編輯：林曉君