  • 29°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 23:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爆竊案】葵涌一地產鋪遭爆竊失約300條單位後備門匙　警方呼籲業主盡快更換門鎖

社會 20:29 2021/07/22

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

葵涌區青山公路一地產店鋪日前遭爆竊，警方呼籲受影響業主或門匙持有人盡快更換門鎖，並加強保安措施。（曾秋文攝）

葵涌區青山公路一地產店鋪日前遭爆竊，警方呼籲若任何人士如目擊案發經過，或有任何資料提供，請聯絡葵青警區刑事調查隊第六隊人員聯絡。警方亦呼籲受影響業主或門匙持有人盡快更換門鎖，並加強保安措施。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

葵涌區刑事總督察周健鴻表示，警方昨日（21日）下午約12時30分接獲地產店鋪負責人報案，指其位於葵涌區青山公路葵涌段一辦公室內約300條出租單位的後備門匙及約3,500現金不見了，懷疑該辦公室在7月21日清晨遭爆竊。案件列「爆竊」，交由葵青警區刑事調查隊第六隊人員接手調查，暫未有人被捕。

警方接報後已立即聯絡受影響的門匙持有人及相關屋苑，亦已在區內加強巡邏。由於在逃疑犯現時持有大量單位的門匙，警方呼籲受影響的業主或門匙持有人盡快更換門鎖，並加強保安措施。

警方呼籲任何人士如目擊案發經過，或有任何資料提供，請三與葵青警區刑事調查隊第六隊人員聯絡。警方強調，爆竊或企圖爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁十四年，市民切勿以身試法。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒、曾秋文

相關文章

【誤殺案】2男子凌晨於深水埗打架　1人頭部受傷送院後不治
22:34 2021/07/20
【誤殺案】2男子凌晨於深水埗打架　1人頭部受傷送院後不治
【中大暴動】涉參與中大二號橋暴動罪成　男女生分別判監3年9個月及4年半
16:58 2021/07/21
【中大暴動】涉參與中大二號橋暴動罪成　男女生分別判監3年9個月及4年半
【無牌按摩院】國安處處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院　4名被告包括2名按摩師保釋候訊
13:06 2021/07/21
【無牌按摩院】國安處處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院　4名被告包括2名按摩師保釋候訊
【國安法】國安處拘5人涉出版兒童刊物煽動仇恨　指刊物涉美化暴行煽動兒童對政府及司法制度仇恨
今日 16:48
【國安法】國安處拘5人涉出版兒童刊物煽動仇恨　指刊物涉美化暴行煽動兒童對政府及司法制度仇恨
【非法收債】警方拘63人涉非法收債　凍結涉事財務公司銀行戶口逾200萬元
今日 17:15
【非法收債】警方拘63人涉非法收債　凍結涉事財務公司銀行戶口逾200萬元
【無牌經營】涉無牌提供匯款服務　海關拘捕2人
今日 18:08
【無牌經營】涉無牌提供匯款服務　海關拘捕2人

你可能感興趣

【誤殺案】2男子凌晨於深水埗打架　1人頭部受傷送院後不治
22:34 2021/07/20
【誤殺案】2男子凌晨於深水埗打架　1人頭部受傷送院後不治
【中大暴動】涉參與中大二號橋暴動罪成　男女生分別判監3年9個月及4年半
16:58 2021/07/21
【中大暴動】涉參與中大二號橋暴動罪成　男女生分別判監3年9個月及4年半
【無牌按摩院】國安處處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院　4名被告包括2名按摩師保釋候訊
13:06 2021/07/21
【無牌按摩院】國安處處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院　4名被告包括2名按摩師保釋候訊
罪案 盜竊罪 荃灣 保安 罪行 葵涌

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】