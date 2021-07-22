【爆竊案】葵涌區一地產鋪遭爆竊失約300條單位後備門匙　警方呼籲受影響業主或門匙持有人盡快更換門鎖

▲ 葵涌區青山公路一地產店鋪日前遭爆竊，警方呼籲受影響業主或門匙持有人盡快更換門鎖，並加強保安措施。（曾秋文攝）

葵涌區青山公路一地產店鋪日前遭爆竊，警方呼籲若任何人士如目擊案發經過，或有任何資料提供，請聯絡葵青警區刑事調查隊第六隊人員聯絡。警方亦呼籲受影響業主或門匙持有人盡快更換門鎖，並加強保安措施。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

葵涌區刑事總督察周健鴻表示，警方昨日（21日）下午約12時30分接獲地產店鋪負責人報案，指其位於葵涌區青山公路葵涌段一辦公室內約300條出租單位的後備門匙及約3,500現金不見了，懷疑該辦公室在7月21日清晨遭爆竊。案件列「爆竊」，交由葵青警區刑事調查隊第六隊人員接手調查，暫未有人被捕。



警方接報後已立即聯絡受影響的門匙持有人及相關屋苑，亦已在區內加強巡邏。由於在逃疑犯現時持有大量單位的門匙，警方呼籲受影響的業主或門匙持有人盡快更換門鎖，並加強保安措施。



警方呼籲任何人士如目擊案發經過，或有任何資料提供，請三與葵青警區刑事調查隊第六隊人員聯絡。警方強調，爆竊或企圖爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁十四年，市民切勿以身試法。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒、曾秋文