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【醫療警示】羅氏診斷有限公司就血糖試紙試紙瓶受損發警示　衞生署建議使用者應先檢查產品

社會 20:47 2021/07/22

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衞生署今日（七月二十二日）呼籲市民留意由本地供應商羅氏診斷（香港）有限公司發出的安全警示，受影響產品為Accu-Chek Performa卓越血糖試紙。有關產品並沒有於衞生署的自願「醫療儀器行政管理制度」下表列。（衛生署）

衞生署今日（22日）呼籲市民留意由本地供應商羅氏診斷（香港）有限公司（羅氏）發出的安全警示，受影響產品為Accu-Chek Performa卓越血糖試紙。有關產品並沒有於衞生署的自願「醫療儀器行政管理制度」下表列。

根據羅氏提供的資料，該産品的試紙瓶可能在仍處於密封紙盒中已打開，使試紙暴露在潮濕環境中，從而損壞試紙。這可能導致血糖機提供錯誤的血糖讀數，令糖尿病患者作出不適當的治療。

衞生署建議，使用者應先檢查產品；若發現試紙瓶已開啟或損壞，則不應使用。本地供應商將為受影響人士於拆封全新紙盒時試紙瓶身已開啟或已損壞情況下提供試紙更換服務。

根據本地供應商的資料，約15萬盒血糖試紙已供應予公立醫院、私家醫院、診所及經銷商／零售商。本地供應商會聯絡受影響機構。供應商已設立熱線電話（2485 7512），於辦公時間解答客戶查詢。

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責任編輯：曾卓鋒

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