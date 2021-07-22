【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定

▲ 陳茂波稱，國際投資者對香港充滿信心。（經濟日報資料圖片）

美國國務院發表投資環境報告，當中提及港區國安法的實施。財政司司長陳茂波批評，報告惡意抺黑及毫無理據，強調港區國安法保障社會安全穩定，鞏固香港國際金融中心地方。

陳茂波指，美國政府多次抺黑港區國安法，粗暴干預香港事務，對此強烈反對並予以譴責，強調絕不認同當中的惡意評論。他續指，香港仍是美國熱門投資和貿易地點，證明美國言論自相矛盾，違反邏輯，對港區國安法的指控不攻自破。

他更強調，香港由亂轉治，加上完善選舉制度，減少內耗及政治爭拗，港府和社會能集中發展經濟、改善民生，香港作為國際金融中心的地位一如既往穩如泰山，香港金融市場保持生氣勃勃，又指港府有信心及能力，帶領香港經濟不斷向前蓬勃發展。

陳茂波又稱，港府繼續歡迎海外企業，包括美國企業來港設辦事處，和以香港作為區域總部，而根據聯合國貿易和發展會議發表的《2021年世界投資報告》，香港是2020年全球第3大外來直接投資目的地，說明在港區國安法下，香港投資環境更穩定。

此外，他表示正積極籌備推出「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通，進一步擴大和深化兩地金融市場的互聯互通，為香港金融業界開拓巨大的客源和業務發展空間，推動本地財富管理和資產管理業的蓬勃發展，進一步提升香港國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

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責任編輯：陳宛彤