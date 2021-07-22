  • 29°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 23:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定

政治 21:59 2021/07/22

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

陳茂波稱，國際投資者對香港充滿信心。（經濟日報資料圖片）

美國國務院發表投資環境報告，當中提及港區國安法的實施。財政司司長陳茂波批評，報告惡意抺黑及毫無理據，強調港區國安法保障社會安全穩定，鞏固香港國際金融中心地方。

陳茂波指，美國政府多次抺黑港區國安法，粗暴干預香港事務，對此強烈反對並予以譴責，強調絕不認同當中的惡意評論。他續指，香港仍是美國熱門投資和貿易地點，證明美國言論自相矛盾，違反邏輯，對港區國安法的指控不攻自破。

他更強調，香港由亂轉治，加上完善選舉制度，減少內耗及政治爭拗，港府和社會能集中發展經濟、改善民生，香港作為國際金融中心的地位一如既往穩如泰山，香港金融市場保持生氣勃勃，又指港府有信心及能力，帶領香港經濟不斷向前蓬勃發展。

陳茂波又稱，港府繼續歡迎海外企業，包括美國企業來港設辦事處，和以香港作為區域總部，而根據聯合國貿易和發展會議發表的《2021年世界投資報告》，香港是2020年全球第3大外來直接投資目的地，說明在港區國安法下，香港投資環境更穩定。

此外，他表示正積極籌備推出「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通，進一步擴大和深化兩地金融市場的互聯互通，為香港金融業界開拓巨大的客源和業務發展空間，推動本地財富管理和資產管理業的蓬勃發展，進一步提升香港國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【港區國安法】警方國安處撤銷兩人保釋安排　消息稱為前《蘋果》高層陳沛敏及馮偉光
19:45 2021/07/21
【港區國安法】警方國安處撤銷兩人保釋安排　消息稱為前《蘋果》高層陳沛敏及馮偉光
【23條立法】李家超：內容須足以處理最極端情況
今日 16:33
【23條立法】李家超：內容須足以處理最極端情況
【港區國安法】外交部駐港公署斥美方無端抹黑　粗暴干預香港事務
今日 16:32
【港區國安法】外交部駐港公署斥美方無端抹黑　粗暴干預香港事務

你可能感興趣

【港區國安法】警方國安處撤銷兩人保釋安排　消息稱為前《蘋果》高層陳沛敏及馮偉光
19:45 2021/07/21
【港區國安法】警方國安處撤銷兩人保釋安排　消息稱為前《蘋果》高層陳沛敏及馮偉光
【23條立法】李家超：內容須足以處理最極端情況
今日 16:33
【23條立法】李家超：內容須足以處理最極端情況
【港區國安法】外交部駐港公署斥美方無端抹黑　粗暴干預香港事務
今日 16:32
【港區國安法】外交部駐港公署斥美方無端抹黑　粗暴干預香港事務
港區國安法 美國國務院 美國 政治 陳茂波 香港 互聯互通 財政司

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】