【強制檢測】變種病毒確診者曾到訪　太古城中心商場等4地點納強制檢測

▲ 太古城中心商場納強制檢測公告。（資料圖片）

政府晚上就強制檢測公告刊憲，要求曾在指定時間到過3個指明地方、以及1個需要再次檢測地方的人士，須於7月25日或之前接受檢測；受檢人士若在7月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府指，今日錄得一宗由杜拜抵港、涉及L452R變異病毒株，患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案。任何在6月30日至7月11日期間，曾身處銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心13樓1361室逸景國際醫療有限公司超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須進行強制檢測。

另外，早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案曾身處兩個指明地方，任何在7月19日下午6時至下午10時，或7月20日中午12時至下午6時曾身處鰂魚涌太古城中心（只包括商場）的人士；以及任何在7月18日下午6時至下午10時曾身處鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2-3號鋪Food le Parc的人士，須進行強制檢測。

此外，任何在6月26日下午6時至6月27日凌晨零時，或7月4日下午2時至下午6時曾身處黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號鋪爭鮮迴轉壽司的人士，須再次進行檢測。

政府明日（23日）會增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務， 包括太古城金殿台唐宮閣附近位置（23日），服務對象為須接受強制檢測的唐宮閣居民及工作人員，以及港島東中心對出太古公園（23日至25日），服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員。而位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站會延長運作至下周日（25日），服務須接受強制檢測的當區居民及工作人員。

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責任編輯：徐紹軒