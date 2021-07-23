【首間中醫院】2025年開業首年設婦兒內等6分科　65%服務政府資助

▲ 坐落將軍澳百勝角的本港首間中醫醫院最快2025年開幕，開業首年會設內、外、婦、兒、骨、針灸六大分科服務。（黃建輝攝）

坐落將軍澳百勝角的本港首間中醫醫院最快2025年開幕，中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟接受本報專訪時透露，開業首年會設內、外、婦、兒、骨、針灸六大分科服務。



醫院初期僅能提供門診及日間治療，最快要到第5年才能全面開展所有住院及門診服務，但期間會逐步擴至23個專病項目，其中6成半服務由港府資助收費，剩下則交以市場導向定價，當中約1成設有收費套餐；開院前2年亦會與保險公司商討合作，及安排自願醫保過渡等。

張偉麟在專訪時解釋：「分科是做闊；專病是做強」，中醫醫院以6大分科作為基礎，包括內、外、婦、兒、骨傷、針灸科，而針對每項分科，會再細分專病來作策略性發展，即集中病人群組以作臨床研究及人才培訓；張首次披露，該院開業首年會先發展內科下的專病包括腫瘤復康或紓緩、治未病、老年退化性疾病等，以及針灸科下的中風後復康及長期痛症。





至於開業後翌年至第5年，將分階段開展內科下的專病包括功能性消化病、慢性腎病、心血管疾病；骨傷科下的盆骨移位、椎間盤突出等；針灸科下的失眠、面癱；外科下等黃斑病變、 皮膚頑病等；婦科下的不孕及產前後治理、月經病；及兒科下的五遲、小兒脾胃病。張偉麟強調，發展專病是一個持續演化的過程，會按需要及目標作出可加可減的調整方案。

顧名思義，中醫醫院提供以中醫為主的醫療服務，惟西醫亦會擔起輔助角色，作為營運機構的香港浸會大學，其協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥解釋，如在新冠疫情下，近期出現不少肺纖維化的染疫者，出院後仍不時感呼吸困難及容易出汗，此時可靠中醫藥調理，但過程中或需西醫提供客觀指標作檢視治療效果，如進行電腦斷層掃描、測試肺功能及血氧等。



收費方面，採用公私營合作模式的中醫醫院，6成半服務大部分由港府資助收費，巿民到時往中醫醫院求診時，只需如現時往公院求醫付小部分費用便可；而餘下3成半則屬非資助服務，由該院董事局根據市場導向定價，張偉麟解釋，私營服務涉及兩方面，包括市民可揀選心儀醫師應診，以及到一些專病中心，如治未病中心，即作出預防性治療，單純調理身體而非治病。

▲ 中醫院發展計劃辦事處總監張偉麟（右）指，醫院以6大分科作基礎，包括內、外、婦、兒、骨傷、針灸科。方旁為浸大協理副校長卞兆祥。（馮漢柱攝）

▲ 中醫院發展計劃辦事處總監張偉麟（右）指，醫院以6大分科作基礎，包括內、外、婦、兒、骨傷、針灸科。方旁為浸大協理副校長卞兆祥。（馮漢柱攝）

▲ 中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，中醫院最快要到開院第5年才能全面開展所有住院及門診服務，其中6成半服務由港府資助收費。（馮漢柱攝）

▲ 坐落將軍澳百勝角的本港首間中醫醫院最快2025年開幕，開業首年會設內、外、婦、兒、骨、針灸六大分科服務。（黃建輝攝）

▲ 中醫醫院坐落於將軍澳百勝角，全院可提供400張病床。（黃建輝攝）

張續指，3成半屬非資助服務中，約1成會設有套餐式收費，即以劃一定價涵蓋消耗品、藥物、治療人員費用等，相關收費料在開院前一年可定下。此外，該院開業前2年，即約2023年，會逐步接觸保險業界，解釋其非資助服務內容及市民需求等細節，冀能為市民提供相關保險。至於現有醫療保險或自願醫保屆時會否自動涵蓋中醫醫院服務，張指仍要再商討。



中醫醫院2025年起分階段開業，至第5年會全面開展400張病床及每年近50萬門診服務量，包括31萬新症及約18萬跟進治療，料首年醫護核心團隊需50至80人，包括30至40名中醫師及5至6名西醫；而該院另一賣點為其餐廳會提供藥膳料理。

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記者：鄧凱文 陳正怡