【2021中秋節】土炮餅店四喜推中秋限定電影主題月餅　特製五仁雙黃月向後生仔挑機【內附連結】

▲ 四喜在尖沙咀K11開設的期間限定店，於即日起至8月26日設置「迷你戲院售票處」，讓顧客率先預覽月餅盒新設計、預售月餅券等，而8月27日起更會改造成「四喜戲院」*，即場「放映」所有月餅系列兼設多個打卡位帶各位感受懷舊戲院氛圍。

一向以玩味十足的包裝設計見稱的四喜麵包西餅，今年就以過去一年最有共鳴的話題，配合懷舊電影海報作主題，「上映」多套「電影」為大家提供茶餘飯後的話題，包括壞過××、×之呼吸、××愛你、Be×××××等，這些你們都懂的×，在過去一年或多或少都會在親朋摯友相聚時出現過，看到必然使人會心微笑。

除了有趣鬼馬的包裝，內裡乾坤也是必須的，四喜今年決定向年輕人「挑機」推出有「半生餅」之稱的五仁雙黃月餅，而每年都大受歡迎的花生醬奶黃月餅及伯爵茶味奶黃月餅亦會繼續坐鎮，當然傳統的雙黃白蓮蓉月餅、奶黃月餅及雙黃紅豆沙月餅亦不會缺席。由即日起可於網上以早鳥優惠價購買今年首推的電子月餅券或傳統實體月餅券，記得抓緊機會趁早入手啊！

▲ 伯爵茶溫泉：迷你伯爵茶味奶黃月餅 (四個裝) ，早鳥優惠價$124，原價$136。（四喜提供）

此外，四喜更首次衝出荔枝角，於尖沙咀K11開設期間限定店，於即日起至8月26日設置「迷你戲院售票處」，讓顧客率先預覽月餅盒新設計、預售月餅券等，而8月27日起更會改造成「四喜戲院」*，即場「放映」所有月餅系列兼設多個打卡位帶各位感受懷舊戲院氛圍。

一向主打風趣幽默兼走懷舊風的四喜，每年都與不同的設計單位合作，今年特別找來風格同樣懷舊，作風「抵死」惹笑的無紙用工作室合作，創作一系列的懷舊電影海報作為月餅盒包裝，以大家都有共鳴的「戲名」和一看就懂的插畫為主題，細節位也絕不馬虎，留意盒上印有中秋相關的字句作hashtag，幽默得來絲毫不蓋中秋元素，非常點題，實行由外到內為大家帶來歡樂。今個中秋隆重「上映」的包括：朱魚璋博士、月之呼吸、嫦娥愛你、伯爵茶溫泉、壞過花生、Be Ninja及奶黃馬戲團，大家必定拭目以待。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

這7套「電影」各有特色，送禮自用皆相宜，如不欲錯過早鳥優惠，由即日起可到四喜網店購買電子或實體月餅券，於8月28日起分3個階段到荔枝角門市或尖沙咀K11 限定店換領；如需送貨，可於同人辦館或啱你買購買，同樣可享早鳥優惠。

編輯：葉翠華