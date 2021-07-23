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【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽

社會 09:13 2021/07/23

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22歲賽艇運動員洪詠甄今早出戰女子單人雙槳艇初賽。（港協暨奧委會fb圖片）

東京奧運今晚（23日）揭幕，率先代表港隊出戰奧運、22歲賽艇運動員洪詠甄今早出戰女子單人雙槳艇初賽第3組，同組有應屆世界盃瑞士站及歐錦賽冠軍、ROC代表Hanna Prakatsen，以及曾奪2018年亞運雙人雙槳艇金牌的中國選手江燕。

ROC代表Hanna Prakatsen，以及中國選手江燕在比賽開段已拋離其餘3名選手，而洪詠甄則與波多黎各選手Veronica Toro Arana一直爭逐第3名直入半準決賽，惟在1,000米後開始體力不繼，最終以小組第4名完成比賽，跌入明早舉行的遺材賽，屆時只要奪得頭2名仍有機會取得半準決賽資格。

由2016年開始學賽艇的洪詠甄，在5月初憑著亞洲及大洋洲奧運資格賽總成績第7名，奪得賽艇隊唯一張入場券，亦延續自1992年起每屆奧運都有賽艇運動員參賽的「傳統」。她賽前曾表示，自己是越級挑戰公開組別，不敢為自己訂下獎牌目標，但會帶著全隊的精神，盡力完成每場比賽，衝出更好的成績。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：陳子謙

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