恒大兩個新學士課程　成就多元人才

香港恒生大學（恒大）於今年九月推出兩個新學士課程：心理學（榮譽）文學士及哲學、政治與經濟（榮譽）社會科學學士。

心理學（榮譽）文學士課程 三大專修科提升就業機會

恒大心理學文學士課程內容，融合各個主要心理學範疇及其相關學科，並提供「教育和臨床專修範疇」、「商業和科技專修範疇」、及「神經科學和健康專修範疇」三個專修範疇供學生選讀。課程主任李健豹博士表示，課程採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，裝備學生具備全面的心理學基礎知識和實用技能「三個專修範疇不單培養學生對特定範疇的興趣和能力，而且能夠提升學生就業和專業深造的機會。」

李博士指出，由於許多工作崗位都能應用心理學的知識和技能，故畢業生就業出路並不限於特定的行業，能勝任消費行為分析師、用戶體驗分析師、見習行政人員、人力資源人員、行為治療師、心理輔導員、心理學助理、遊戲師等職位。畢業生亦可選擇於本港或海外繼續深造心理學或相關科目。而成績良好的畢業生更有資格申請成為本港及海外心理學會學位會員。

PPE成就全面跨學科視野

恒大哲學、政治與經濟（榮譽）社會科學學士（PPE）課程採用「Bridge Model」教學模式， 強調哲學、政治與經濟三個學科的聯繫，裝備學生應對瞬息萬變的21世紀。課程透過哲學訓練，培養學生的批評思維及對社會議題的人文關懷；透過政治及經濟學訓練，培養學生以專業的概念和理論知識分析世界大事和學習制定社會政策。以此為基礎，學生會修讀一系列的跨學科科目，務求同時運用哲學、政治與經濟的觀點理解與分析公共問題，建立更全面和靈活的跨學科視野。

恒大PPE課程重視實用性，致力與業界保持密切聯繫，為同學提供各種實習、海外交流及服務學習的機會。PPE畢業生的出路多元化，包括商界、教育界、智庫及公營機構。

若學生期望在大學四年，與一夥志同道合的朋友思考生命方向、社會公義等問題，建立屬於自己的世界觀和價值觀，恒大PPE將是學生的不二之選。

香港恒生大學

• 心理學（榮譽）文學士

聯絡：3963 5555

課程資料： https://ssc.hsu.edu.hk/programmes/bachelor-of-arts-in-psychology/

• 哲學、政治與經濟（榮譽）社會科學學士

聯絡：3963 5555

課程資料： https://ppe.hsu.edu.hk/

（資料由客戶提供）