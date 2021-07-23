【封區檢測】屯門恒順園第6座約300名居民完成檢測　沒有發現確診個案

▲ 屯門恒順園第6座昨被列為受限區域，居民須接受檢測。（政府新聞處提供）

政府昨日（22日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午7時30分起限制在屯門指明「受限區域」，即屯門青山公路388號恒順園第6座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（23日）上午約6時40分完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中六戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

及後政府在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。相關執法行動於上午約8時50分完成，政府共檢查了約90名受檢人士的檢測報告，發現有10人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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記者：陳子謙