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【MIRRORX聲夢傳奇】傳姜濤姚焯菲首度結盟　姜B+Chantel結伴攻影壇

娛樂 10:13 2021/07/23

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傳姜濤和姚焯菲有望同闖影壇。

MIRROR萬人迷姜濤早前被指首度進軍影壇，將夥拍影后毛舜筠在彭秀慧新片中合演母子，電影將於下月開拍，除有姜濤做賣點，更有指電影有意再邀《聲夢傳奇》人氣成員姚焯菲（Chantel）或鍾柔美 （Yumi），兩位年青偶像有望同片演出。

早在5月MIRROR演唱會，導演彭秀慧跟毛舜筠結伴看騷，因此爆出彭導籌備備中的新戲，有意撮合姜濤跟毛姐合演母子，大賣溫情。

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姜濤姚焯菲結盟

近日有報導指，電影將於下月開拍，除茖實有姜濤外，MIRROR成員中的Anson Lo （盧瀚霆）及Edan（呂爵安）、柳應廷（Jer）都有份試鏡。

同時，為了配合劇情，劇組亦有意邀《聲夢傳奇》成員演出，現時正考慮「國民初戀」Chantel或「翻版鍾嘉欣」鍾柔美演出，如屬實，將是TVB及ViuTV兩位人氣偶像首度合作。

【聲夢傳奇】炎明熹+姚焯菲+鍾柔美齊出席活動　謙稱MIRROR為前輩

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彭秀慧接受傳媒訪問時，未有否認消息，更確認已邀姜濤演出，感謝電影公司安排成功奪走姜濤「第一次」，她又指很欣賞姜濤，戲中會大致保留姜濤的獨有氣質。

同場加映：MIRROR演唱會

撰文 : TOPick柴犬出動

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